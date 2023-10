Otra denuncia: patrullera volvió a inmovilizar moto por “cambio de color”

La uniformada, identificada como Jennifer Zulay Sánchez, dice que realiza el procedimiento porque la moto "tiene muchos stickers". Foto: @RedMásNoticias

En la mañana del jueves 26 de octubre, se hizo viral un video en el que una agente de tránsito, identificada como Jennifer Zulay Sánchez, inmoviliza una moto argumentando que el color del vehículo “no corresponde al que se indica en la licencia de tránsito de esta”. El propietario de la moto, que es quien graba el video, se muestra desconcertado ante la reclamación que le hace la autoridad, ya que esta no corresponde a la pintura, sino a una serie de calcomanías que ocupan un espacio importante en diversas piezas de su moto.

“Ella me dice que la moto la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro”, dice el conductor. A lo que la agente de policía responde: “tiene verde, naranja, azul, amarillo…” señalando las calcomanías. “Aprenda de colores”, dice la uniformada al despedirse.

#Atentos 👉 ¡Cuando las calcomanías en la moto confunden a las autoridades!



En Bogotá un joven grabó el momento en que una patrullera le inmovilizó la moto dizque porque es de otro color.



"Aprenda de colores" le dijo la uniformada.



¿Será justa la medida? pic.twitter.com/DyahWk57HC — La Independencia (@LaIndependenci1) October 26, 2023

Horas más tarde, pero en otro punto de la capital, Sánchez impuso un nueva multa por la misma razón. La patrullera detuvo a un hombre y le solicita la matrícula de la moto en la que dice que esta es de color rojo y negro. Sin embargo, ella insiste en que una calcomanía de un lobo blanco no está en el documento y le pregunta si tiene permiso para tener ese diseño en el vehículo.

“La moto es de color rojo y negro, tal como lo dice la matrícula y se puede observar. Y no, no tengo permiso”, dice el hombre mientras graba un video que posteriormente subió a las redes sociales.

“Yo solamente iba camino a mi trabajo y usted me dice que la moto no es de ese color cuando en el documento dice eso. Licencia de conducción en orden, todo en orden y aun así me quiere imponer un comparendo”.

#Bogotá | La patrullera Jennifer Sánchez vuelve a la polémica.



La uniformada detiene a un motociclista y le pide los documentos para hacerle un comparendo por supuesto cambio de color. Nuevamente la patrullera hacía referencia a las calcomanías que tenía el vehículo. pic.twitter.com/Txwj3Xjwpr — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 26, 2023

La policía sigue preguntando si “tenía permiso para los stickers”, algo que el ciudadano nunca afirmó. Finalmente, el hombre no pudo evitar el comparendo, ya que según Sánchez el procedimiento iba a continuar cuando llegara la grúa para llevarse la moto.

¿Es una infracción la modificación de un vehículo?

Sobre este tipo de modificaciones el artículo 49 del Código Nacional de Tránsito establece que “cualquier modificación o cambio en las características que identifican a un vehículo automotor estará sujeto a la autorización previa por parte de la autoridad de tránsito competente y deberá inscribirse en el Registro Nacional Automotor”.

Es decir, si en la tarjeta de propiedad aparece que un vehículo es gris, el propietario del mismo no puede hacer una modificación que altere dicho color, incluyendo stickers, franjas o cualquier otra intervención que pueda considerarse como notoria.

La multa por cambiar el color de un vehículo sin previa autorización es de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2023 son $278.600, además de la inmovilización del vehículo.

