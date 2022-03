Entre lágrimas, alcaldesa de Usme dice que denunciará a su padre por pedir dinero

De acuerdo con Mabel Sua, ella no sabe cuánto dinero está pidiendo su papá, “él dice que no es verdad y pide que investiguen”. Foto: Alcaldía de Bogotá

El Espectador conoció la historia de la alcaldesa local de Usme, Mabel Andrea Sua, a quien la Alcaldía Mayor de Bogotá le habría solicitado la renuncia luego de que se conocieran unos audios en los que su papá estaría, presuntamente, presionando a contratistas y solicitándoles millonarias sumas de dinero.

Pese a que la mujer no estaría involucrada en la situación y afirmó que emprenderá una acción legal en contra de su padre, por las presuntas presiones, hoy está en la picota pública porque sobre ella estarían recayendo señalamientos que no correspondería.

En conversación con este diario, la funcionaria señaló que el escándalo se conoció en la última semana, cuando una periodista le habría abordado diciéndole que contaba con un audio en donde su papá, Jorge Tiberio Sua, le estaría pidiéndole dinero a una contratista. “Yo le digo a ella que si tiene el audio de la comisión de un delito, que lo haga llegar a la Fiscalía”, dijo la funcionaria.

Pero esta situación no sería de ahora, según relató Sua, a finales del año pasado una mujer, quien tenía un contrato con la alcaldía local por prestación de servicios, le habría manifestado lo mismo que la periodista. “Me dijo que, a raíz del audio, me recomendaba seguirla contratando el año entrante para que no tuviera problemas. Yo le respondía lo mismo que le dije a la periodista, que denunciara ante las autoridades, pero que no me viniera a extorsionar para que yo le diera un contrato a una persona”, agregó.

Vea la entrevista completa aquí:

La alcaldesa local se habría encontrado nuevamente con la periodista, un día después de que la puso en conocimiento del audio en donde se escucha a su papá, y luego llegaron las afectaciones. “Hasta hoy me llegó todo el audio, pero no he tenido la capacidad de escucharlo, porque yo toda la vida he sido una mujer muy trabajadora y humilde, y he sido una abanderada de la lucha contra la corrupción en mi localidad y soy muy rigurosa (...) y llego por mérito a este ejercicio de la alcaldía. Del examen para la alcaldía solo pasamos cinco de mi localidad y de esas cinco solo dos mujeres y de esas dos mujeres quedé yo”, dijo Mabel.

¿Alcaldesa qué le dice en esa conversación su papá a esa contratista?

-Es un audio como de 18 segundos, en donde dice “usted sabe cómo es, usted sabe que tiene que dar”, pero no concretan qué. Por esto he pedido que me investiguen, que investiguen mis cuentas. Nunca he hablado con la contratista, porque ella nunca me manifestó nada. Yo en mis reuniones soy muy clara siempre y les digo que no quiero ver a políticos en nuestros territorios sacando pecho por algo que es meramente ejecución del presupuesto público.

¿Usted ha hablado con su papá de ese tema?

-Yo hoy le comenté, dice que investiguen.

¿Qué tipo de contrato desarrolla la persona?

-Ella terminó en noviembre del año pasado. Era profesional de presupuesto para subir procesos de pago a otros contratistas. Esos contratos son a 10 meses y ocho meses, todo depende. Esos contratos son por seis millones de pesos mensuales. La cantidad de contratos de ese tipo depende de la necesidad del área.

¿Había recibido denuncias o quejas por casos semejantes en su localidad?

-Nunca había pasado algo así.

¿Su papá trabaja o trabajó con la alcaldía?

-Como en el 2015. Era profesional de inspección de Policía. Mi papá lleva 30 años trabajando en el Distrito, pero jamás ha tenido ninguna investigación de ningún tipo. Pero ahora aparece un audio cuando yo soy alcaldesa.

¿Debido a que es su imagen la que está involucrada, no cree que será pertinente emprender una acción legal?

-Sí, de hecho, es muy difícil ese proceso, porque es mi papá, es el abuelo de mis hijos, pero sí. Hoy se va a realizar ese proceso ante la Fiscalía. Solicitaré que investiguen. Esto es una denuncia en la que yo no tengo pruebas, no tengo evidencias, no tengo nada. Solo tengo un mensaje de una periodista con el audio y un texto que ella dice que mi papá le está pidiendo plata a una señora. Entonces yo voy a hacer la denuncia, porque jamás me imaginé que en mi carrera iba a pasar algo así.

