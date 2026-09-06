Pagadiarios en Bogotá: salud para quienes pagan un techo día a día

La vida en este peculiar pagadiario de Las Cruces transcurre entre la lucha por conseguir lo de la habitación y lo de comer. En medio de este panorama, las brigadas de salud del Distrito han desplegado unidades para atender emergencias como embarazos de alto riesgo y la inseguridad alimentaria que crece en los niños y niñas que habitan en estos hospedajes transitorios.