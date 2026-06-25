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Pagaron millones por apartamentos en Kennedy y esperan respuestas: el caso Arquilibrium 90

Decenas de familias que compraron vivienda sobre planos en Bogotá hoy enfrentan una espera que se extendió más de lo esperado. Entre pagos, contratos y promesas de entrega, el caso de Arquilibrium 90 abrió una discusión sobre los tiempos de los proyectos inmobiliarios y las respuestas que reciben los compradores.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
25 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
El caso de Arquilibrium 90.
El caso de Arquilibrium 90.
Foto: Jonathan Bejarano

Comprar vivienda suele ser una de las decisiones financieras más importantes para una familia. En muchos casos, el proceso empieza mucho antes de recibir las llaves: una separación del bien deseado, una cuota inicial pagada durante meses y la confianza puesta en un proyecto que todavía está en construcción. Sin embargo, cuando los tiempos cambian y la obra no avanza como estaba previsto, esa promesa puede convertirse en una disputa entre quienes esperan una vivienda y quienes aseguran estar trabajando para terminarla.

Ese es el escenario que...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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