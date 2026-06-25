Pagaron millones por apartamentos en Kennedy y esperan respuestas: el caso Arquilibrium 90

El caso de Arquilibrium 90. Foto: Jonathan Bejarano

Comprar vivienda suele ser una de las decisiones financieras más importantes para una familia. En muchos casos, el proceso empieza mucho antes de recibir las llaves: una separación del bien deseado, una cuota inicial pagada durante meses y la confianza puesta en un proyecto que todavía está en construcción. Sin embargo, cuando los tiempos cambian y la obra no avanza como estaba previsto, esa promesa puede convertirse en una disputa entre quienes esperan una vivienda y quienes aseguran estar trabajando para terminarla.

Ese es el escenario que...