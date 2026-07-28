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Palacio de San Carlos: la joya desde donde gobernó Bolívar y de la Espriella quiere revivir

De convento jesuita a escape de Bolívar: la fascinante historia del Palacio de San Carlos, el edificio colonial que volvería a albergar el despacho presidencial en Bogotá. Su historia abarca desde los tiempos coloniales y la Gran Colombia hasta el Bogotazo, siendo pieza clave de la memoria política y patrimonial del país.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
29 de julio de 2026 - 12:36 a. m.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que despachará desde el Palacio de San Carlos. La Casa de Nariño pasaría a ser un museo.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que despachará desde el Palacio de San Carlos. La Casa de Nariño pasaría a ser un museo.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que, mientras permanezca en Bogotá, despachará desde el Palacio de San Carlos y no desde la Casa de Nariño, la discusión se centró en las implicaciones políticas, logísticas y administrativas de la medida. Además de suscitar el debate por la idoneidad de la propuesta, que ha sido calificada de capricho presidencial y como un paso para la descentralización del poder ejecutivo, también volvió a poner la mirada sobre uno de los edificios más importantes de la capital y de la historia...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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