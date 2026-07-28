Palacio de San Carlos: la joya desde donde gobernó Bolívar y de la Espriella quiere revivir

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que despachará desde el Palacio de San Carlos. La Casa de Nariño pasaría a ser un museo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que, mientras permanezca en Bogotá, despachará desde el Palacio de San Carlos y no desde la Casa de Nariño, la discusión se centró en las implicaciones políticas, logísticas y administrativas de la medida. Además de suscitar el debate por la idoneidad de la propuesta, que ha sido calificada de capricho presidencial y como un paso para la descentralización del poder ejecutivo, también volvió a poner la mirada sobre uno de los edificios más importantes de la capital y de la historia...