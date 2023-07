Pan cuidarte con amor: panadería bogotana donde la discapacidad no es limitación

A la fecha, el proyecto Pan Cuidarte cuenta con 14 panaderos en condición de discapacidad. Foto: Secretaría de Integración Social

Giovanny Prieto tenía 18 años cuando le diagnosticaron epilepsia. Su primera convulsión fue estando en el Ejército. Aunque temporalmente perdió la consciencia, hoy tiene claro que ese día cambió el rumbo de su vida. “Estaba en polígono y no sé si el estruendo del fusil me provoco el primer ataque. Desperté en el Hospital Militar y al poquito tiempo me sacaron del Ejército. Tuve que salir a conseguir trabajo, pero no ha sido fácil”, cuenta Giovanny, quien ya tiene 34 años y dos hijos.