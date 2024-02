Papá de Dilan Santiago Castro afirma que no veía a su hijo hace mes y medio

Marlon Castro, papá de Dilan Santiago Castro. Foto: Noticias Caracol

Para declarar ante la Fiscalía, llegó desde el Líbano (Tolima) Marlon Castro, papá de Dilan Santiago Castro, el menor de dos años que fue encontrado sin vida en la mañana del sábado 10 de febrero en la vereda Curubital de la localidad de Usme.

Marlon, después de dar su versión ante las autoridades, salió a hablar públicamente sobre la situación en Noticias Caracol. “Yo llevaba un mes y medio sin contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el miércoles, muy a las 4 de la tarde, me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido”, contó el hombre en ese noticiero.

Cabe recordar que tanto Leidy Johanna Rivas, la tía de Dilan Santiago, como Derly Julieth Rivas, mamá del menor de edad, ya habían expresado que Marlon era violento con el niño y que esa fue una de las razones por las que se separaron.

“El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)”, contó la mamá del menor a Noticias Caracol el pasado 10 de febrero.

Incluso, la tía de Dilan, en entrevista con El Tiempo, dijo que ese sujeto era violento con Derly y que ella tuvo que venirse a vivir a Usme (el pasado 15 de enero) a buscar una mejor calidad de vida, ya que, según Leidy, este señor “no le estaba colaborando con el niño”, y agregó que “ellos vivían separados porque él, borracho, le pegó a mi hermana, y se alejaron desde entonces”, mencionó la mujer en ese medio de comunicación. Por su parte, la abuela del niño, Blanca Nubia Joven, agregó que el papá de Dilan tiene una demanda por violencia intrafamiliar.

Frente a estas acusaciones, Marlon Castro dijo que efectivamente ya no tiene ninguna relación con la mamá del niño. “La separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella”, expresó el hombre en Noticias Caracol.

Finalmente, Valentina Castro, tía paterna de Dilan, dice que ellos tenían la esperanza de que el niño apareciera con vida y que estuviera bien. Y entre lágrimas afirmó que ella “colaboró con la Sijin del Líbano, con el Gaula y me desplacé a donde ellos iban”, dijo la mujer en ese noticiero.

Cabe recordar que, frente a los testimonios y acusaciones en contra de Marlon Castro, que fueron entregados por la mamá, la abuela y la tía materna de Dilan, el comandante Juan Carlos Arévalo Rodríguez, de la Policía, afirma que “sería irresponsable hacer algún aseveramiento de esto, todo es motivo de investigación y ya estaremos entregando la próxima semana un avance con respecto a este caso”.

Asimismo, Arévalo informó que, por lo pronto, viene la inspección del cadáver del niño, el cual se encontró sin aparentes signos de violencia, y que será medicina legal quien de la información oficial sobre la causa de muerte del menor. Además, los peritos de Policía Judicial determinarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de Dilan Santiago Castro.

