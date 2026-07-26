“Para derrotar al crimen, necesitamos una estrategia nacional”: César Restrepo

En esta entrevista, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, analiza los complejos desafíos de seguridad que enfrenta la capital y el país ante la transición del gobierno nacional. Restrepo brinda detalles sobre la necesidad de una renovada estrategia de lucha contra el crimen que trascienda la acción operativa policial, enfocándose en la actualización de marcos normativos, el desmantelamiento de las economías ilícitas y el fortalecimiento de la justicia para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.