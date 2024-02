Pareja pagó $157.000 por desayuno en El Dorado: aeropuerto argumenta “libre mercado”

Nueva señalización en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Foto: El Espectador

El video que da cuenta de la denuncia se viralizó luego de que la pareja compartiera lo sucedido en varias redes sociales. Según cuentan, en un establecimiento de comidas del aeropuerto El Dorado les cobraron $157.000 por un desayuno.

“¿Cuánto pagaste del desayuno?”, le pregunta quién grabó el mencionado video a su novia mientras la mujer camina, factura en mano, por los corredores de la terminal aérea. “$157.000 por un desayuno en El Dorado”, responde la mujer con un evidente gesto de decepción. Si bien no se ha especificado en cuál local comercial ocurrió la situación, cientos de internautas reaccionaron ante la denuncia y compartieron experiencias similares ocurridas en El Dorado.

Una pareja pagó 157 mil pesos por un desayuno en el Aeropuerto El Dorado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? pic.twitter.com/H9KmU1dtGW — Unasolavoz (@Unasolavozzz) February 28, 2024

Ante las críticas, a El Dorado no le quedó de otra que emitir un comunicado de prensa donde dan cuenta de lo sucedido. “Todos los establecimientos comerciales tienen sus cartas de precios exhibidas en la entrada de los locales para que los usuarios puedan consultarlos antes de ingresar”, se lee en el documento.

No obstante, si los precios resultan exageradamente elevados sin una justificación creíble, los precios deberían ser regulados. Ante ese particular, que varios usuarios de redes señalaron en los comentarios de las publicaciones, el aeropuerto indica que, “en Colombia la fijación de precios de los productos y servicios es establecida de manera libre por los agentes del mercado, dado que los artículos 88 y 333 de la Constitución Política establecen el principio de libre competencia como un derecho colectivo”.

El comunicado continúa, asegurando que,” por esto, los tenedores de espacios comerciales del aeropuerto son los únicos encargados de fijar los precios de sus productos sin que pueda existir por parte de OPAIN injerencia alguna, dado que es nuestro deber garantizar el derecho de libre mercado”.

No es la primera vez que este tipo de denuncias se vuelven virales. En 2022, el cantante de música popular Yeison Jiménez subió un video a sus redes en el que indicaba que le habían cobrado $24.000 por una botella de agua. “Acabo de pagar el agua más cara de mi vida aquí en Colombia, vea, $ 24.000 pesos esta botella de agua. No, qué exageración, realmente a mí ya me parece una exageración. Qué pecado la platica”, contó Yeison en sus historias de Instagram.

Y no es la única queja particular sobre los precios del agua. En 2023, Humberto de la Calle también se quejó por el exagerado precio de una botella de agua que le cobraron en un local de la terminal aérea. $17.900 le cobraron al hoy senador.

$ 17.900 una agüita sin gas en El Dorado? En serio? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 3, 2023

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.