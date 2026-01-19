Pareja rescató a 20 animales, entre perros y gatos, en presunto maltrato en Soacha

La pareja decidió tomar acciones para salvaguardar a más de 20 animales encerrados y en condiciones deplorables. Foto: City TV

La reciente historia de una pareja de esposos revela otra cara del maltrato animal en Cundinamarca y la región: ¿hasta dónde puede ir una persona para salvaguardar la seguridad de los animales? Esta pareja decidió ingresar a un inmueble y sacar a más de 20, entre perros y gatos que, denunciaron, se encontraban en condiciones deplorables en una vivienda del vecino municipio de Soacha.

La denuncia fue dada a conocer en el noticiero City Tv, al cual acudió la pareja de esposos para informar del presunto maltrato ocurrido en un conjunto del municipio. Según el relato de Melisa Rodríguez, animalista, vecinos del sector fueron quienes notaron la presencia de muchos animales encerrados en un inmueble. Tanto los ladridos, como los olores, llamaron su atención. La comunidad escaló la denuncia no solo a la administración sino también a la pareja de animalistas.

“Cuando llegamos al sitio la situación era crítica: todo el lugar estaba inundado de heces y orines, incluso encontramos un gatito muerto”, narró la joven al noticiero. Tras intervenir en el inmueble y rescatar a los peludos, estos fueron llevados a una veterinaria de Bogotá para ser valorados.

“Tuvimos que hacer su trabajo”

Al ver que la administración no tomó acciones contundentes, cuenta la mujer, “llamamos a Policía, Bomberos, pero para asegurar la vida de los animales, decidimos romper y entrar a la vivienda”, agregó al noticiero. Así, la pareja decidió tomar acciones por su cuenta, aún cuando eso, les puede acarrear problemas legales por irrumpir en una vivienda ajena.

La animalista afirmó que el vecindario llevaba más de un mes esperando acciones concretas, incluso, ya habían reportado a las autoridades municipales de la situación sin obtener una respuesta para asegurar el bienestar de los animales.

“Las autoridades están para ayudar, pero en este caso no hicieron nada. La gente de Soacha se queja bastante porque allí las autoridades no hacen nada para los casos con animales y terminamos haciendo su trabajo”, indicó Rodríguez.

Por último, la joven añadió que esta acción, a pesar de que ayudó a mejorar la vida de los peludos, les acarreará efectos legales. “Sabemos que esto tendrá repercusiones legales, pero la vida de ellos está primero que cualquier otra cosa. Si vemos que su vida corre riesgo, nosotros asumiremos las consecuencias”, cerró.

