Paro Nacional: lo que debe saber de las protestas este 26 de agosto en Bogotá

Una nueva jornada de protestas fue convocada en la capital. Esta vez el Comité del paro, llamó a la ciudadanía a las calles para rechazar la propuesta de una nueva reforma tributaria, y para impulsar los 10 proyectos de ley que presentaron en el Congreso.

“El 26 de agosto volveremos a las calles. El Comité Nacional del Paro convoca a movilizaciones pacíficas en las principales capitales del país para exigirle al Congreso que le dé trámite a los 10 proyectos de ley que radicamos el 27 de julio”, dijo Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT.

Las protestas a nivel nacional, según Maltés, tienen como fin rechazar el proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno y que “congela los salarios de los servidores públicos por 10 años y le impone un impuesto a la renta a los microempresarios, no a la reforma del Estado que faculta al gobierno para realizar una masacre laboral, no a la privatización de las empresas del Estado”.

De esta forma, según el Distrito para la jornada de mañana se prevén cinco convocatorias y plantones en Bogotá. La más nutrida iniciará sobre las 9 de la mañana en el parque Nacional y se dirigirá hacia la Plaza de Bolívar, en donde se espera que lleguen hacia el medio día. Por tanto, ya se tienen rutas y desvíos sobre la carrera séptima y decíma para que no se vea afectada la movilidad.

“A quienes aún insisten que es a través de la violencia como se escuchan sus causas les decimos con total contudencia: No toleraremos ningún acto de violencia. Al primer gesto violento estará presente nuestra Policía Nacional y la Fiscalía lista para realizar las judicializaciones a quienes contrarían la convivencia y la paz en Bogotá”, dijo el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Por su parte, desde Fenalco Bogotá, se pronunció indicando su preocupación por las marchas de este jueves, teniendo en cuenta que los comercios aún están en proceso de reactivación y “en un día de marchas las ventas caen en por lo menos 80%, y más del 70% de los trabajadores tienen problemas en la movilidad.”

Preocupación del comercio por #Paro este jueves 26 de agosto. @Bogota apenas está en proceso de reactivación y en un día de marchas las ventas caen en por lo menos 80%, y más del 70% de los trabajadores tienen problemas en la movilidad, sin contar actos vandálicos! pic.twitter.com/ORaXVUmga5 — Fenalco Bogotá Cundinamarca (@FenalcoBogota) August 25, 2021

Por otro lado, en diálogo con Noticias Caracol, Maltés se refirió ante los supuestos protocolos que se pedirán durante las marchas. “Les hemos dicho a las personas que sospechan que están contagiadas que no vayan a la marcha, que han estado contagiadas que no vayan a la marcha, quienes tienen comorbilidades que no vayan a la marcha, quienes tienen parientes que han tenido que no vayan a las marchas. Y las personas van a estar con un kit de tapabocas y alcohol que permitan preservar todas las medidas de bioseguridad”, indicó el presidente de la CUT.