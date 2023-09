Detienen pasajero italiano por agredir tres funcionarias de Avianca

El hombre, de nacionalidad italiana, fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata mientras se determina la sanción que se le impondrá. Foto: Avianca

Un grave incidente de violencia de género se presentó esta tarde en el Aeropuerto el Dorado. Según la denuncia de tres empleadas de la aerolínea Avianca, un pasajero de nacionalidad italiana las agredió física y verbalmente en pleno abordaje de un vuelo, que tenía como destino la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con las empleadas agredidas, el sujeto las golpeó porque ellas no lo dejaron abordar este vuelo, en tanto no tenía un documento requerido por las leyes migratorias de Estados Unidos para aterrizar en su territorio. En medio de su labor como moderadoras de abordaje, ellas le hicieron la solicitud formal de que no se subiera al avión, a lo que él reaccionó de manera violenta agrediéndolas con patadas e insultándolas verbalmente.

¡No más violencia a nuestro equipo, no más agresiones a nuestras mujeres!



Gracias a la Policía Nacional que actuó de manera oportuna cuando una persona disruptiva agredió física y verbalmente a 3 mujeres de nuestro equipo en counter. Ellas fueron atendidas de inmediato y el… pic.twitter.com/Tz5lVihlHD — Avianca (@Avianca) September 22, 2023

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Policía Nacional, que inmovilizaron al sujeto, lo requisaron, y trasladaron a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), en donde se define la sanción que deberá cumplir por el episodio de violencia de género.

Las tres empleadas de la aerolínea, entre tanto, tuvieron que recibir atención médica dado el grado de brutalidad con la que este sujeto la agredió.

Conforme a los datos de Avianca, las agresiones a personal aeroportuario, ya sea de Migración o de las compañías de vuelo, incrementaron en un 500% durante los últimos dos años.

