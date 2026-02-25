Publicidad

“Paseo millonario” en Bogotá: más casos, más violencia y un delito que mutó a secuestro

Más denuncias, penas más altas y un patrón de violencia que no logra ser contenido por las autoridades. Así es la actualidad de este delito que amenaza cada vez más zonas de la ciudad.

Camilo Tovar Puentes
25 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El regreso de Diana Ospina a casa, tras ser víctima de hurto y secuestro, reactivó una discusión que Bogotá no ha logrado cerrar en los últimos años: la persistencia del llamado “paseo millonario” (judicializado como secuestro extorsivo) y su impacto en la seguridad urbana. Este caso no es aislado. Se inscribe en un patrón que combina zonas de rumba, app de transporte, taxis abordados en vía pública, hurto de dinero y, en algunos episodios, violencia con desenlaces fatales.

El caso de Diana Ospina

En la madrugada del domingo 22 de febrero, la diseñadora de modas, de...

