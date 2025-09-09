Paseo millonario: por esta razón se disparó el secuestro este año en Bogotá

Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá es la única ciudad del país que para el primer trimestre del año ya superaba el índice de secuestros de todo 2024 y para julio contabilizaba 27 casos contra 13 del año pasado, lo que representa un preocupante aumento de 207 %. Detrás de este panorama, explican las autoridades, hay una nueva perspectiva judicial en la lucha contra los delitos asociados a la privación ilegal de la libertad. Al menos así lo indica el secretario de seguridad, César Restrepo, quien desmarcó a la ciudad del panorama nacional, en el que los secuestros también...