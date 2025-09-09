No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Paseo millonario: por esta razón se disparó el secuestro este año en Bogotá

La capital es una de las ciudades con mayor aumento del secuestro en el país. Sin embargo, su dinámica se desliga del panorama Nacional por un factor no menos aterrador y violento: el llamado “paseo millonario” y el rapto entre integrantes de bandas criminales.

Juan Camilo Parra
09 de septiembre de 2025 - 04:59 p. m.
Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá es la única ciudad del país que para el primer trimestre del año ya superaba el índice de secuestros de todo 2024 y para julio contabilizaba 27 casos contra 13 del año pasado, lo que representa un preocupante aumento de 207 %. Detrás de este panorama, explican las autoridades, hay una nueva perspectiva judicial en la lucha contra los delitos asociados a la privación ilegal de la libertad. Al menos así lo indica el secretario de seguridad, César Restrepo, quien desmarcó a la ciudad del panorama nacional, en el que los secuestros también...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
