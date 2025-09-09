Paseo millonario: por esta razón se disparó el secuestro este año en Bogotá

Foto: Jonathan Bejarano
Bogotá es la única ciudad del país que para el primer trimestre del año ya superaba el índice de secuestros de todo 2024 y para julio contabilizaba 27 casos contra 13 del año pasado, lo que representa un preocupante aumento de 207 %. Detrás de este panorama, explican las autoridades, hay una nueva perspectiva judicial en la lucha contra los delitos asociados a la privación ilegal de la libertad. Al menos así lo indica el secretario de seguridad, César Restrepo, quien desmarcó a la ciudad del panorama nacional, en el que los secuestros también...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
