Patrullera disparó a quemarropa a Kooby Duarte: caso pasa a justicia ordinaria

Kooby Bray Duarte fue impactado por dos proyectiles de una SIG Sauer 9 mm accionada por una patrullera de la Policía. Foto: Archivo Particular

Kooby Duarte cumpliría 24 años el 3 de noviembre, de no ser por la bala oficial que una policía le disparó por la espalda y que segó su vida, la noche del 19 de julio de 2022. Alrededor del caso que, en principio lo asumió la justicia penal militar, al considerarlo un acto del servicio, se planteó un conflicto de jurisdicción, cuando la familia pidió intervención de la justicia ordinaria.

El dilema llegó a la Corte Constitucional que, luego de analizar los detalles del choque entre el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá y el Juzgado 1702...