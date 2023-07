Paula Valentina, la joven bogotana a quien la delincuencia le arrebató sus sueños

La joven estaba en proceso de terminar sus prácticas profesionales para graduarse como Terapeuta Física. Foto: Cortesía

Paula Valentina Torres estaba a un semestre de graduarse como Terapeuta Física en la Universidad del Rosario. Por ello se encontraba haciendo sus prácticas en el Policlínico del Olaya. De allí, salió el pasado jueves 27 de julio, rumbo a su casa, para lo cual tomó un Transmilenio sobre las 3:30 de la tarde.

Lo que sucedió durante el viaje parece el crudo reflejo de lo que sucede a diario en la capital. Paula Valentina fue víctima de hurto: un sujeto, al interior de un bus, le rapó el celular; más adelante, el sujeto consiguió abrir la puerta en movimiento para escapar, pero Paula, en su intento por recuperar su dispositivo, cayó del articulado en movimiento. La joven luchó por su vida hasta que la madrugada de este viernes 28 de julio, su familia recibió la noticia de su fallecimiento.

“Hasta ahora arrancaba su vida. Cada vez más vemos más personas sufriendo esta catástrofe que es ver a un familiar morir por la inseguridad. Paula estaba a punto de ser una profesional exitosa, estaba a un semestre de lograrlo. Quería viajar, quería encontrar un novio, los sueños de una mujer de 21 años”, señaló a El Espectador, José Torres, tío de la joven.

Paula Valentina fue hallada en el asfalto con un golpe en su cabeza, a la altura de la calle 92 con autopista Norte. Sus últimas horas, luchó en la Clínica del Country. Nada pudo hacerse.

Las autoridades, ante este lamentable episodio, no pudieron hacer nada tampoco, más que lamentar lo sucedido y comprometerse a capturar al sujeto que provocó la tragedia. Por su lado, Transmilenio dijo: “Nos solidarizamos y enviamos un mensaje de condolencias a los familiares y amigos de la joven víctima en este suceso”. La Policía mencionó: “el bus no tenía cámaras. No obstante, ya tenemos algunas de los alrededores”, refiriéndose a la búsqueda del criminal que está fugitivo.

Pero los familiares de Paula Valentina no quieren tanto solidaridad, ni promesas vacías. “Queremos que haya justicia. Nos parece una burla, las cifras de disminución de hurto de celulares ¿de dónde las sacan?”, dice el tío de la joven.

Y es que a diario se roban en la capital cerca de 160 celulares al día. Bogotá está en ‘jaque’ y la autoridades lo saben. En los últimas días se han reunido tanto el Distrito como las entidades de control y la Policía, en una lucha por frenar la ola de crimen e inseguridad.

Lucha que continuará sin una bogotana más, Pula Valentina Torres, joven que será recordada por su familia como “una joven excepcional”. “Estamos expectantes a los resultados de la Policía y Fiscalía, no entendemos que se pierda una vida por un celular y que sigan acumulando familiar, este dolor tan profundo, para nosotros no son una cifra más”, concluyó José Torres.

