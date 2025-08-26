No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Pedimos profundizar en la tesis de secuestro”, abogados de la familia de Valeria

Los organismos de socorro, la Sijín y la Fiscalía siguen con las labores de búsqueda. A la fecha se han realizado inspecciones y registros a varios lugares cerca de la zona de desaparición. La familia pide investigar al colegio.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
26 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
La Policía Judicial tomó las riendas de la investigación por la desaparición de la menor.
La Policía Judicial tomó las riendas de la investigación por la desaparición de la menor.
Foto: ICBF

Valeria Afanador, de 10 años, cumple dos semanas desaparecida. Le perdieron el rastro el 12 de agosto, cuando estaba en su colegio, en zona rural de Cajicá. Hoy, tras la intensa búsqueda sin resultados, tanto las labores de campo como la investigación quedaron en manos de la Fiscalía luego de que Bomberos de Cundinamarca descartó al 90 % la hipótesis de que la niña cayó al río cerca de su colegio o se perdiera entre la espesa vegetación.

Le puede interesar:

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

cajicá

Cundinamarca

Valeria Afanador Cortés

Desaparecidos

Fiscalía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar