“Pedimos profundizar en la tesis de secuestro”, abogados de la familia de Valeria

La Policía Judicial tomó las riendas de la investigación por la desaparición de la menor. Foto: ICBF

Valeria Afanador, de 10 años, cumple dos semanas desaparecida. Le perdieron el rastro el 12 de agosto, cuando estaba en su colegio, en zona rural de Cajicá. Hoy, tras la intensa búsqueda sin resultados, tanto las labores de campo como la investigación quedaron en manos de la Fiscalía luego de que Bomberos de Cundinamarca descartó al 90 % la hipótesis de que la niña cayó al río cerca de su colegio o se perdiera entre la espesa vegetación.

