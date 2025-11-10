Peligro en vía: una tragedia y 370 accidentes que involucran licor prenden alarmas

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Archivo Particular

“No nos dieron esperanza de vida de dos de los niños. Lo perdono, pero que le caiga todo el peso de la ley”. Estas fueron las duras palabras del padre de los tres niños de una familia que el pasado sábado la atropelló un conductor en estado de embriaguez. El dignóstico de Juan Martin Arturo Torres, de 7 años, y Karol Stepania Arturo Torres, de 15, es muerte cerebral. Por su parte, Anny Daniela Arturo Torres, de 12 años, se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma craneoencefálico leve.

