Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Peligro en vía: una tragedia y 370 accidentes que involucran licor prenden alarmas

Un grave accidente ocurrido la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, pone de nuevo sobre la mesa el impacto de la conducción en estado de embriaguez en Bogotá.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
10 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado.
Foto: Archivo Particular

“No nos dieron esperanza de vida de dos de los niños. Lo perdono, pero que le caiga todo el peso de la ley”. Estas fueron las duras palabras del padre de los tres niños de una familia que el pasado sábado la atropelló un conductor en estado de embriaguez. El dignóstico de Juan Martin Arturo Torres, de 7 años, y Karol Stepania Arturo Torres, de 15, es muerte cerebral. Por su parte, Anny Daniela Arturo Torres, de 12 años, se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma craneoencefálico leve.

Le puede interesar:...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

movilidad

Accidente de transito

san cristóbal

Menores de edad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.