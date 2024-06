“Pensé que me podía morir”: así fue el violento hurto a concejal en Modelia

Entre lágrimas y asustado, así narró por medio de un video el concejal Julián Triana, el violento hurto del que él y dos personas más, fueron víctimas de cinco delincuentes que se movilizaban en motocicletas y un carro deportivo de color negro.

El robo ocurrió a las 3:30 a.m. del domingo 23 de junio, cuando el cabildante iba a abordo de una camioneta y buscaba una dirección en el barrio Modelia, al occidente de la ciudad. Fue entonces cuando los asaltantes los abordan y con armas de fuego, los obligaron a bajar del vehículo.

“Estaba corroborando una dirección para un operativo de inspección, vigilancia y control que tengo pendiente. Y como estábamos pasando por una de las cuadras donde he recibido denuncias a partir de vecinos, le digo al conductor que espere un momento para mirar si es ahí o pasando la calle, y es cuando todo pasa en cuestión de segundos”, detalló el cabildante para El Espectador.

Tirado en el suelo, cuenta que uno de los delincuentes le apunta en el pecho y luego lo golpea con el arma en la cabeza, tomando su billetera y celular. “Me gritaba con mucho odio que le pasara el control del carro para llevárselo”, pero él no tenía en su poder las llaves. Es así como el otro asaltante expulsa al conductor del vehículo, e intenta encenderlo para llevárselo sin éxito.

“El carro no tiene los cambios donde normalmente están ubicados y eso como que los embolata. Mientras tanto, un celador de la cuadra sale y ellos empiezan a dispararle tres veces, sin afortunadamente impactarlo. Esos disparos alertan a los vecinos y terminan por irse del lugar con mis pertenencias, pero sin el carro”, agregó el concejal.

Triana se recupera de las heridas en su cabeza, pero asegura que emocionalmente es el reto más difícil, pues se siente abrumado y con miedo. “En política hablo mucho de salud mental, del poder de la vulnerabilidad. Por eso, saco el video como lo saco. Ayer iba manejando solo y escuchaba una moto y me asustaba. Me temblaban las manos. Estoy muy nervioso, en mi vida había tenido la idea de que me podía morir”, señaló el concejal a este diario.

Respecto a si tras este caso ha pensado en aceptar la camioneta blindada que le brinda la Unidad Nacional de Protección como parte de su esquema de seguridad, dijo que por ahora no lo ha considerado, pues “mantengo la tesis que he defendido desde el comienzo y es que no por ser concejal, se merece o necesita una camioneta blindada. El policía a veces me acompaña. De hecho, el día que sucedió esto estuvo conmigo hasta las 9 de la noche, pero no es un policía de doble turno y eso es un vacío en la resolución de la UNP, porque ya había estado conmigo 10 horas y yo por su puesto lo dejo ir”.

La Policía adelanta las investigaciones

El concejal Julián Triana, indicó que ya interpuso la respectiva denuncia por hurto agravado y lesiones personales en la URI Granjas, localidad de Engativá.

Sin embargo, la Policía le indicó que no se pueden descartar otras hipótesis “porque es a mí a quien le roban el celular y la billetera. Eso hace parte de la investigación y estamos pendientes de resolverlo”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán, lamentó lo ocurrido e informó que las autoridades están al frente del caso “y estamos haciendo todo lo necesario para dar pronto con los responsables”.

Asimismo, el teniente coronel, Oscar Rodríguez, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que han estado acompañando al concejal “e igualmente, hemos volcado todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal para lograr esclarecer los hechos, mediante la recolección de material probatorio y así capturar a los delincuentes”.

