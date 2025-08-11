No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
“Perdimos un año para resolver el lío de fondo”: secretario de salud sobre subred

Tras un año y tres meses de intervención, la Supersalud devolvió el control administrativo de la subred Centro Oriente a la Secretaría de Salud de Bogotá. El secretario Gerson Bermont habló sobre los planes para equilibrar las subredes.

Juan Camilo Parra
11 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.
Foto: El Espectador - José Vargas

El 7 de mayo de 2024 la Superintendencia de Salud tomó el control de la administración de la subred Centro Oriente de Bogotá, una de las cuatro que manejan los hospitales públicos de la capital. La unidad intervenida, que atiende 1,5 millones de personas, tenía deudas por $260.000 millones y pérdidas mensuales por cerca $8.000 millones. Hoy, tras un año y tres meses de intervención, el Gobierno levantó la medida. Gerson Bermont, secretario de Salud, habló sobre los planes para esta subred, que tiene a cargo cinco hospitales, 14 centros de...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
