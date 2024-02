Periodista de La Kalle sufrió grave accidente en moto: denunció negligencia en su atención

Después del siniestro, llegaron los paramédicos en una ambulancia. “Yo les decía a ellos ‘por favor llévenme a una clínica, se los ruego’. Les decía ‘no me quiero morir, yo tengo un hijo’”, contó la mujer. (Imagen de referencia)

La periodista de La Kalle, Laura Sarmiento, dio a conocer el accidente que sufrió cuando se movilizaba en una moto que solicitó a través de una aplicación para transportarse hacia un centro médico. La situación habría iniciado cuando el conductor empezó a movilizarse con una alta velocidad, la mujer le pidió al motociclista conducir más despacio, y en ese momento el hombre frenó sorpresivamente y se chocó contra un taxi.

La maniobra provocó que Laura Sarmiento saliera volando del vehículo y acabara en el suelo. “Me duele mucho el pecho, la quijada, la cadera y los brazos. Dependo de enfermeras y de mi mamá para poder moverme. Afortunadamente, no tengo fracturas, pero sí múltiples contusiones”, mencionó la mujer en Noticias Caracol.

La periodista agregó que alcanzó a pedir ayuda a la gente que se encontraba en la zona, ya que el fuerte golpe la dejó desorientada. “Cuando abrí los ojos el conductor me dijo ‘levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, dijo la mujer en ese noticiero.

Después del siniestro, llegaron los paramédicos en una ambulancia. “Yo les decía a ellos ‘por favor llévenme a una clínica, se los ruego’. Les decía ‘no me quiero morir, yo tengo un hijo’”, contó la mujer. Y aunque en un principio, la periodista no fue trasladada por problemas con el SOAT del vehículo, un compañero de la misma cadena en la que trabaja, Blu Radio, pudo exponer el caso ante la Secretaría de Salud y en ese momento sí fue trasladada. Sin embargo, ella denuncia que el trato del personal no fue el adecuado.

“Dentro de la ambulancia yo escuché que decían ‘tocó llevarla. Llévela así’. Una señora me trató tan mal, querían deshacerse de mí rápidamente porque ya no les servía”, afirmó Laura. Finalmente, la periodista dejó en evidencia el negligente procedimiento al que fue sometida después del accidente, ya que intentó redimir una póliza, sin embargo, le pedían pruebas del siniestro, las cuales ella no ha podido presentar por su grave estado de salud.

