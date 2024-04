Comerciante denuncia intento de secuestro y robo de $15 millones en Kennedy

El comerciante fue abordado por un grupo de sujetos armados mientras esperaba a su hija en una calle de la ciudad. Foto: redes

Un comerciante estuvo a punto de ser secuestrado mientras esperaba a su hija en una de las calles de la localidad de Kennedy. La víctima, que se encontraba a bordo de su camioneta, fue abordado por un grupo de cuatro individuos fuertemente armados.

Lea en la sección: Empresa Metro se pronunció sobre los retrasos en las obras de la calle 72.

Lo que parecía un robo a simple vista, terminó convirtiéndose en un intento de secuestro puro y duro, según contó la víctima a Blu Radio. Dicha intención, quedó en evidencia luego de que los delincuentes lo sacaran de la cabina de conducción y lo obligaran a subirse al baúl de su camioneta. En medio de esta situación, el hombre cuenta que pudo librarse de sus captores y salir corriendo lo más lejos posible, con las llaves del vehículo todavía en su poder.

“Estaba esperando a mi hija cuando me abordaron como cuatro o cinco tipos, unos venían en otro carro y todos con pistola y nos querían era como secuestrar. Nos querían meter en la parte de atrás y entonces yo me logré salir de la camioneta. Me dieron cachas. Afortunadamente, gracias a Dios, venían unos policías. Cuando me bajé de la camioneta, bajé el control de la camioneta y entonces la camioneta automáticamente queda bloqueada, pero me las la estrenaron como a unas seis cuadras”, contó el comerciante a Blu Radio.

De hecho, gracias a esta herramienta, el hombre pudo bloquear su camioneta para evitar que los delincuentes la utilizaran para huir. El alboroto que produjo el intento de secuestro, llamó la atención de la comunidad y de las autoridades, que procedieron a interceptar el vehículo en el que se encontraban los cuatro individuos armados.

A pesar de que el comerciante logró bloquear la camioneta, los presuntos secuestradores lograron encenderla y rodarla por unas seis cuadras, mientras eran perseguidos por la comunidad y la Policía. El bloqueo del vehículo no les permitió materializar el escape y terminaron por estrellarse a los pocos minutos de persecución.

Cuando llegó a la zona en donde había sido estrellado su vehículo, el comerciante encontró la parte frontal de su camioneta totalmente destrozada. Ya en el interior del automotor, en donde ya no estaban los ladrones, la víctima se percató de que hacían falta $15 millones en efectivo, unas botellas de licor, y otros objetos de valor que transportaba en la guantera.

No obstante, todavía no queda claro quienes fueron los responsables de sustraer dichos artículos. Si bien, los sospechosos principales son los ladrones, el comerciante exigió a las autoridades adelantar una investigación para establecer si los uniformados que participaron en el operativo tuvieron algo que ver con el extravío del dinero y de los objetos de valor. Lo anterior, dado que en medio del caos de los acontecimientos, no fue claro quienes accedieron al vehículo después de que fuera estrellado.

Por el momento, la Policía no se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos, ni ha confirmado la captura de los delincuentes que participaron en el presunto intento de secuestro.

No deje de leer en Bogotá: La meta de Galán en construcción de vivienda: 50.000 casas nuevas en cuatro años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.