Personas cuidadoras hacen 680.000 viajes al día, esto dice la encuesta de movilidad

Los viajes de cuidado se caracterizan por realizarse en su mayoría a pie (mayores de 15 minutos equivalen al 34,68% y menores de 15 minutos al 24,48%), viajes en auto (13,77%) y en transporte público, (10,21%). Foto: Óscar Pérez

Desde 1995, se realiza una encuesta de movilidad cada 4 años, con el fin de detallar la manera en que las personas residentes en Bogotá y la región se movilizan. En la reciente encuesta se incluyeron características particulares de edad, género, raza, etnia, orientación sexual y condiciones de discapacidad.

Así las cosas, la nueva encuesta 2023 caracterizó los patrones de Movilidad teniendo en cuenta lo siguiente:

Los viajes del cuidado, aquellos que realizan muchas personas, a menudo sin remuneración, para atender las necesidades de niñas, niños, personas mayores, en condición de discapacidad o movilidad reducida.

Enfoque de género en todos los viajes de Bogotá y la Región, en línea con los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS).

Los nuevos modos de transporte alternativos en Bogotá y la Región, como el sistema de bicicletas compartidas y las patinetas, entre otros.

Cómo el COVID-19 ha impactado la movilidad, considerando las nuevas normas generadas por la pandemia que han modificado la forma en que las personas realizan sus actividades y se desplazan, incluyendo un aumento en los viajes en bicicleta, a pie y el incremento del teletrabajo.

Entre los datos generales, según la encuesta, en la capital y los municipios aledaños, se movilizan más de 9 millones de personas y se realizan más de 14 millones de viajes diarios, que implican un 9% menos que los realizados en 2019, durante la última encuesta de movilidad.

En dicha encuesta se incluyeron 20 municipios aledaños, cifra que aumentó durante la actual encuesta con la adición de Choachí y Subachoque. Sobre ese entendido, los municipios que fueron incluidos en la encuesta son:

Zipaquirá, Gachancipá, Tocancipá, Subachoque, Tabio, Cajicá, Sopó, Chía, La Calera, Choachí, El Rosal, Tenjo, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Bojacá, Soacha y Sibaté.

“Los lectores encontrarán que los habitantes de la Bogotá Región se mueven mayoritariamente en modos sostenibles como la caminata, la bicicleta y el transporte público, confirmando el porqué esta administración le apostó a consolidar un sistema de movilidad sostenible y descarbonizado, pasando de una ciudad dependiente de buses y automóviles a un sistema multimodal de transporte público desde lo regional a lo local”, se lee en la presentación del documento que da cuenta de los resultados de la encuesta.

No obstante, Ricardo Montezuma, profesor de la Universidad Nacional y director de la Fundación Ciudad Humana, recalca un vacío importante en la medición: “Unos de los aspectos más relevantes en una encuesta tienen que ver con los factores de comparación, ¿cómo está este estudio frente al anterior?, es algo básico. Y en esta encuesta ese particular no se ve por ningún lado. Y no sabemos a qué responde ese vacío, pero sin dicho análisis es complejo llegar a conclusiones que guíen a la administración entrante en la ruta a trazar para mejoras aspectos esenciales de movilidad. En los resultados que hasta ahora conocemos de la encuesta no figura la comparativa, es de esperarse que estos datos salgan a la luz próximamente”.

Datos de estudio

En el área de estudio de la encuesta (Bogotá y 20 municipios vecinos) se encuentra una población de 9,27 millones de habitantes mayores de 5 años, de los cuales, 7,45 millones pertenecen a Bogotá, siendo casi un 80% del total. 1.82 millones de habitantes restantes, corresponden a los 20 municipios del área de influencia, cifra que corresponde al 20% del total de encuestados.

En Bogotá, la UPL (Unidad de Planeación Local) con mayor número de población es Rafael Uribe Uribe con 405.456 habitantes y la que menos tiene es la de Teusaquillo, con 159.361. A nivel departamental, el municipio con mayor número de habitantes es Soacha, con 763.536, seguido de Mosqueta, Facatativá, Madrid, Funza, Zipaquirá y Chía. Los demás municipios no superan los 100.000 pobladores.

En cuanto la distribución, por sexo y edad, en Bogotá, el 47, 62% de los encuestados son hombres, y el 52,38%, son mujeres. Esta distribución se mantiene constante en todos los municipios en los que desarrolló el estudio. Los rangos de edad de la mayoría de encuestados oscilan entre los 15 y los 45 años, con un 49,13% del total de encuestados. La edad media de toda la población estudiada es de 39,92 años, 4 años más que lo registrado en la encuesta del 2019.

Tenencia vehicular

En este particular, vale la pena mencionar que el 63,160% de los habitantes mayores de 16 años en la región no cuenta con ningún tipo de licencia de conducción; el 23,67% posee licencia de vehículo particular, el 10,53% de moto y 2,64% de transporte público.

Cantidad de automóviles

Dentro del área de estudio, hay un total de 1.15 millones de autos, de los cuales 1 millón (86%) son de Bogotá y 0.15 (13,04%) restante, a los municipios aledaños. El municipio que presenta mayor tenencia de autos es Soacha, cuya cifra oscila entre 20.000 y 40.000. En los demás municipios la cifra no supera los 20.000.

La cifra exacta de automóviles que están en Bogotá es de 991.972. Las UPL que tiene más autos son, Usaquén y Niza, por donde transitan entre 50.000 y 80.000 vehículos, mientras que las UPL de las periferias, no superan los 20.000.

Cantidad de motocicletas

En Bogotá y los 20 municipios, la cifra total de motocicletas es de 0,67 millones de unidades, de las cuales 551.518 (82%) pertenecen a hogares del distrito capital, y122.926 (17,91%) a los municipios. En Bogotá, las UPL en las que se registraron más motos son: Rafael Uribe Uribe, Arborizadora y Tabora, con un rango entre 30.000 y 60.000 motos; las UPL con menor número de motos se encuentran en las periferias norte, sur y oriente con menos de 7.000 motos.

A nivel departamental, el municipio que tiene mayor tenencia de motos es Soacha, con 48.159 unidades.

De acuerdo con Ricardo Montezuma, la cifra de la cantidad total de motos que actualmente circulan en Bogotá, puede ser incluso del doble de la estimada en el estudio: “Solamente en 2022, se vendieron en Bogotá y la Sabana 320.000 motos, año record en cifras, que equivale a casi un tercio de las motos vendidas en todo el país. Por otro lado, según el RUNT, en la región hay aproximadamente 1 millón y medio de motos registradas, muchas de las cuales circulan en Bogotá pero están registradas en municipios aledaños, hecho que no tiene en cuenta la medición y que imposibilita la medición real”.

“Y si el dato es correcto, no se explica cómo sobrevino esa depuración”, agrega el director de la Fundación Ciudad Humana, desde donde se ha venido haciendo un juiciso seguimiento a la situación de movilidad de la ciudad durante todo el 2023.

Cantidad de bicicletas

De acuerdo con la encuesta, en el área de estudio existen un total de 1.427.460 bicicletas, de las cuales 1.135.298 (79,53) pertenecen a Bogotá, y 292.162 (20,47) a los municipios. En Bogotá, las UPL donde más biciusuarios se registraron son: Niza, Tabora, Bossa, Edén, Patio Bonito y Kennedy, en donde los propietarios de bicicletas oscilan entre los 60.000 y los 90.000.

Enfoque diferencial y de género

Una de las novedades de la encuesta es el enfoque diferencial y de género pensado para minimizar los factores que generen o reproduzcan la discriminación, la desigualdad y la exclusión de grupos poblacionales.

De los 16,7 millones de viajes diarios en la zona de estudio, alrededor de 4 millones son realizados por personas pertenecientes a grupos etarios menores de 15 años o mayores de 65, que requieren condiciones particulares de movilización debido a “sus condiciones de vulnerabilidad”.

Por otro lado, asegura el documento de la encuesta, que 9 millones de viajes diarios (55%) los producen habitantes de sexo femenino, de los cuales 2,3 millones son realizados por madres cabeza de familia

Viajes según grupos de edad

Niños de 5 a 12 años: 2 millones de viajes, la mitad de ellos a estudiar.

Adultos mayores: 1,7 millones de viajes, 40% en compras y asuntos relacionados con la atención médica.

El 70% de los viajes que hacen los menores, que representan 1,4 millones de viajes, se hacen a pie.

El 70% de los viajes que realizan los adultos mayores, que representa 1,2 millones de viajes, se realizan a pie y en transporte público. La hora pico de viajes para menores es las 6:00 a.m., y las 10:00 a.m. para personas mayores.

Viajes según sexo

Mujer: 8,7 millones de viajes diarios (15% trabajo remunerado y 25% trabajo no remunerado).

Hombre: 8,0 millones viajes diarios (30% trabajo remunerado).

El 70% de los viajes que hacen las mujeres se hacen a pie y en transporte público.

Hombre: 50% de viajes a pie y en transporte público.

Los viajes de las mujeres se caracterizan por realizarse en su mayoría (70%) en transporte público y a pie, mientras que esta proporción disminuye en los hombres al 50% de los viajes y aumentan otras participaciones modales como de autos, bicicletas, entre otros.

Los patrones espaciales de la producción de viajes de los hombres se concentran en la zona suroccidente de la ciudad con una atracción hacia la zona centro oriental del territorio., con 49.000 viajes por Zona de Análisis de Transporte (ZAT) de destino.

Y las mujeres se mueven de forma similar: la concentración de orígenes al suroccidente y noroccidente con destino al centro y borde oriental de la ciudad son la constante, con hasta 54.000 viajes por Zona de Análisis de Transporte (ZAT) de destino.

Motivos de los viajes

Cerca de 2 millones de personas de género masculino realizan sus viajes con motivo de trabajo, mientras que 1,4 de género femenino lo realizan con este mismo propósito. Otros géneros diferentes, solo representan una producción de 2.000 viajes al día con motivo de trabajo.

Modos de transporte

Las personas de género femenino y otros tienen una preferencia por el transporte público, con una partición modal de 45 y 55%, respectivamente.

Viajes del cuidado

En este numeral, la encuesta “pretende caracterizar la población cuidadora y objeto de cuidado, definiendo los principales indicadores socioeconómicos y de movilidad enfocados en los viajes de cuidado, permitiendo visibilizar, identificar y reconocer condiciones particulares de este grupo que requieren un análisis diferenciado”.

Se identifican cerca de 2 millones de personas en la zona de estudio, que presentan algún tipo de condición que los ubica como población objeto de cuidado, esta población se caracteriza por permanecer mayoritariamente en el hogar (69%), bajo el cuidado de algún familiar, lo cual no significa que no realice viajes diarios para la satisfacción de alguna de sus necesidades. El restante 31% permanece en un jardín, colegio o en un hogar comunitario.

Población cuidadora

La población cuidadora, entendida como aquella que está a cargo de la compañía o permanencia de los habitantes que requieren algún tipo de cuidado por su condición de vulnerabilidad, representan cerca de 1,5 millones dentro de toda el área de estudio.

En los estratos 1 y 2 la edad medio de la persona cuidadora es de 25 años, mientras que en los estratos 5 y 6 es de 38 años. El área de estudio cuenta con 1,4 millones de personas de sexo mujer encargadas del cuidado de la población, las cuales representan más del 90%, en su mayoría, no remuneradas por esta actividad que desarrollan.

La participación de los hombres, como encargados de cuidado es bastante menor, apenas llega a los 100.000 habitantes.

Característicads de los viajes del cuidado

Al día, en Bogotá se producen, aproximadamente, 680.000 viajes del cuidado (aquellos que se realizan con el propósito de acompañar a otra persona con o sin remuneración,), que representan un 84,99% de los viajes realizados en la región. En los municipios, los viajes relacionados con las activivades de cuidado representan 119.292 desplazamientos.

Los viajes de cuidado se caracterizan por realizarse en su mayoría a pie (mayores de 15 minutos equivalen al 34,68% y menores de 15 minutos al 24,48%), viajes en auto (13,77%) y en transporte público, (10,21%).

Se presenta alta concentración de viajes de cuidado al sur de la ciudad, en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. Los viajes de cuidado se concentran entre 6:00 a.m. a 7:00 a.m. con cerca de 200.000 desplazamientos, principalmente con propósito de estudio, seguido por otro período de alta concentración de 12:00 p.m. a 01:00 p.m. con aproximadamente 100.000 desplazamientos.

Cambios en la movilidad por efecto covid-19

En 2023, dentro del área de estudio, se realizan diariamente 1,4 millones de viajes menos, en comparación con el año 2019, en el cual se realizaban 16 millones de viajes diarios, lo que representa una pérdida de -8,7%.

En 2023, dentro del área de estudio, se realizan diariamente 1 millón de viajes menos con motivo diferente a estudio y/o trabajo, en comparación con el año 2019, en el cual se realizaban 4,2 millones de viajes diarios con estos motivos.

En 2023, la duración promedio de los viajes en todos los modos de transporte es de 48 minutos, mientras que en 2019 era cercana a los 52 minutos, es decir, disminuyó un -6,8%.

Modos alternativos de transporte

En la región hay 100.000 vehícuos que funcionan con energía limpia (alternativos).

Dentro del área de estudio existen cerca de 100.000 vehículos alternativos, de los cuales el 57% representan aquellos automóviles privados eléctricos, híbridos o de gas natural, seguidos por el 17% de patinetas eléctricas, el 13% de bicicletas con motor eléctrico y el 6% de motocicletas también de motor eléctrico.

En cuanto a la disponibilidad de vehículos alternativos por hogar, se encontró que las mayores tasas de tenencia se concentran en los hogares de las viviendas de estratos 5 y 6 en los cuales se estiman hasta 150 de estos vehículos por cada 1.000 hogares. De otra parte, en los estratos 1 y 2, este promedio es mucho menor y no alcanza los 20 de este tipo de vehículos por cada 1.000 hogares.

Si se considera dentro de los modos alternativos el uso de la bicicleta convencional, la concentración espacial de este tipo de viajes se acentúa al sur y occidente de la ciudad. De igual manera, las tecnologías emergentes tienen una mayor participación al norte y oriente del distrito, asociadas a un mayor estrato socioeconómico de los hogares.

El costo medio que pagan las personas por sus viajes diarios en autos de modos alternativos, es superior al de los autos tradicionales con un valor medio de $12.800 en comparación con los $11.000 de alternativos, debido a un mayor pago de ítems como el parqueo. Por otra parte, las bicicletas de modos alternativos, reportan un costo aproximado de $3.000 por viaje.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.