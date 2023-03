Personas trans del barrio Santa Fe desfilarán este viernes sus propias creaciones

Amor Real pretende replantear, a través del arte, los valores sociales que actualmente discriminan a las personas por su género. Foto: CAMO @camographer

El barrio Santa Fe será epicentro de la moda trans y de la reivindicación de una población estigmatizada en Bogotá. Este viernes 31 de marzo, día internacional de la Visibilidad Trans, la Fundación Amor Real, en colaboración con House of Yeguazas, realizará su tercer desfile de modelos trans y habilitará una pasarela completamente roja, inspirada en esta comunidad víctima de la violencia, persecución y estigmas sociales. El evento, que será a las 9:00 p.m., en la Calle 22#16-34, no solo busca celebrar a las sobrevivientes, sino también recordar a las que ya no están.

Detrás de las prendas y accesorios, que se usarán en el desfile, está Diamantina Arcoíris, una diseñadora colombiana, que ha hecho del bordado y la confección poderosas herramientas, para que personas en condición de vulnerabilidad, que habitan la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, encuentren en la moda oportunidades que les permitan integrarse en la vida laboral. Su fabricación fue el resultado de un trabajo de creación colectiva con el grupo House of Yeguazas, a través de talleres creativos de diseño, corte y confección, impartidos por Diamantina en los últimos dos meses.

“Hemos creado este evento para dejar una huella visual dentro de las demás personas trans, en el barrio y en la sociedad, para que se sienta un eco de unanimidad con respecto a la memoria que queremos conservar de las personas que han muerto a causa de la violencia”, explicó Diamantina Arcoiris, diseñadora y directora creativa fundación.

Ubicada en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, la fundación Amor Real trabaja con habitantes de calle, consumidores de drogas, trabajadoras sexuales, miembros de la comunidad trans y jóvenes en situación de vulnerabilidad que aprenden el oficio de la confección y la costura como proceso de rehabilitación social.

Para involucrar a las personas en sus procesos, la fundación trata de conquistarlas poco a poco, sin invadirlas. Las puertas están siempre abiertas para quienes quieran pedir el baño, sentarse a comer o necesitan una muda de ropa. A partir de ese primer acercamiento, quienes deseen pueden quedarse, pedir trabajo y empezar a bordar.

La iniciativa Afrodita Trans, que lidera la fundación, nació cuando en Amor Real descubrieron que las mujeres trans, a las que invitaban a participar del proyecto de bordado, no estaban realmente interesadas en bordar. Sus expectativas iban más allá: les gustaban las pasarelas, modelar, maquillar y hacer labores de peluquería.

Por eso, empezaron a capacitarlas. “Lo que queremos es brindarles herramientas y competencias porque, al final, el proyecto busca darles otras oportunidades”, aseguró Iben de Andrómeda, directora ejecutiva de la fundación, quien nació en Dinamarca y actualmente viven en Bogotá.

Un desfile para conmemorar la sangre y la vida

El desfile lleva el nombre de ‘Blood’, por su traducción al español, sangre, y por la simbología del color rojo. “Es una especie de manifestación, una obra de arte por los muertos de la violencia del conflicto en Colombia. El rojo simboliza la sangre, pero no solo eso, hay esperanza porque la sangre también es vida”, explicó Iben de Andrómeda y agregó que ese color también está asociado con el chacra raíz ‘Muladhara’, el encargado de gobernar nuestras necesidades básicas y nuestro sentido de conexión con la Tierra, según la tradición Hindú.

Las prendas llevan mensajes directos e implícitos, en imágenes y en palabras, y se vuelven una forma de lucha, reivindicación y resistencia. Puntada a puntada, buscan bordar pequeños cambios que terminen por repercutir en la vida de las personas. “Hay siempre un propósito detrás de todo lo que hacemos. Por eso lo hacemos y por eso nos consideramos artistas y activistas”, sostuvo Iben Andrómeda.

Para Diamantina, el proceso de creación significó una apertura en las mentes y los corazones de todas las personas que conviven en la casa, incluida ella. Antes le asustaba prestar sus máquinas porque temía que se dañaran en el proceso, pero ahora nada de eso le importa. No importa que rompan agujas o que las máquinas sufran mientras ellas disfruten. “El técnico ya es casi parte de la nómina y va cada semana a revisarlas”, contó Diamantina entre risas.

La Fundación espera que las personas trans sientan que es un evento para ellas y sirva para que se animen a entrar a la casa más adelante, a participar de los talleres que se seguirán impartiendo durante todo el año. Además, asegura que todo el proceso les dejó una lección muy poderosa: “Si tú quieres crear algo y no colaboras, todo lo que puedes llegar a hacer es de muy corto alcance. Cuando desintegras esos patrones retrógrados, sueltas y dejas que las cosas sucedan, entra un montón de magia”, afirmó la diseñadora.

Made in Mártires

En alianza con la Alcaldía Local de Mártires y apoyado por la Asociación de Comerciantes de la Zona de Alto Impacto, en la tarde de ese mismo día, de 4:00 a 9:00 p.m., se abrirá la Casa Cultural Amor Real para la feria de visibilización de creatividad e innovación ‘Made in Mártires’, con diversos emprendimientos de la comunidad transgénero, entre los cuales se encuentran iniciativas gastronómicas, de estilismo y maquillaje, utilería para la movida nocturna y otras marcas emergentes.