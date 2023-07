Personería advierte posibles retrasos y adiciones contractuales en obra del Corredor Verde

La armonización del plan parcial El Pedregal, que es una obra que hace parte del proyecto Corredor Verde, sigue en espera del decreto distrital, con el que se va a incluir “en las cargas urbanísticas del promotor algunas obras imprescindibles para el proyecto; sin embargo, se destaca que, hasta que esta modificación no quede incorporada en un acto administrativo ejecutoriado, no es posible asumir que el promotor del plan parcial asumirá tales cargas”, señala la Personería.

No hay estudios de la intervención y adecuación de la carrera 11 (obra que haría parte del manejo del tráfico mientras está en construcción el Corredor Verde). La entidad señala que el IDU aún no tiene los estudios y diseños, asimismo, que esta obra no estaría contemplada en el presupuesto original del proyecto. Sin embargo, después de esto, el IDU anunció que no se va a intervenir el corredor de la 11, pero tendrá una estrategia de manejo de tráfico sobre la misma carrera séptima, el cual contempla “un traslado del bicicarril hoy existente hacia la carrera novena, y la intervención con pavimentación de los separadores. Este cambio en las alternativas de manejo de tráfico, a pocos días de la publicación del pliego de condiciones de la licitación, genera preocupación”, afirmó la entidad.