Personería alertó hacinamiento del 370 % en La Macarena previo a fuga de 26 presos

La Personería de Bogotá ha venido denunciando la situación de hacinamiento que se vive en las estaciones de policía de la capital. Foto: Personería de Bogotá

La causa de la fuga de 26 detenidos, que se presentó en la madrugada de este martes 9 de agosto, en la estación policial Santa Fe, en el barrio La Macarena, tendría que ver con el hacinamiento que se presentaba en el lugar. Así lo dijo la Personería de Bogotá, entidad que aseguró que la capacidad máxima de detención estaba siendo superada en un 370 %.

“En esta estación la capacidad máxima de alojamiento para personas detenidas es de 40, y con corte al 8 de agosto de 2022, se encontraban allí 189 personas. Luego de la fuga permanecen allí 173 detenidos, pero el nivel de hacinamiento es del 370 %”, señaló Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá.

De la misma manera, Pinilla criticó que en los centros policiales convivan, tanto condenados, como detenidos e imputados, lo que atenta contra los estándares internacionales, dado que solo los segundos deberían permanecer en el lugar, mientras que, quienes hayan sido condenados, deben ser trasladados a instalaciones carcelarias y penitenciarias.

“En este momento no tienen acceso a derechos como el trabajo y la educación para la reducción de penas y no se cumple la finalidad de la condena, que no es otra que recibir tratamiento terapéutico enfocado a la resocialización del condenado”, agregó.

Como se recordará, en el primer semestre del presente año, en la misma estación de policía se presentaron dos episodios de amotinamiento, debido al no suministro de medicamentos y tratamientos para los síndromes de abstinencia de sustancias psicoactivas para los detenidos y al no traslado de la población condenada a centros penitenciarios.

“La Personería de Bogotá hace nuevamente un llamado de atención a todas las autoridades encargadas del tema carcelario, Ministerio de Justicia, Inpec, Gobierno distrital, Policía Nacional, con el fin de que se realicen acciones urgentes e inmediatas en el traslado de los reclusos a lugares especiales para su protección y custodia”, concluyó la Personería distrital.

