Personería alertó sobre incumplimiento de metas para inclusión de recicladores en Bogotá

Un día después de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, la Personería de Bogotá alertó sobre los retrasos en el cumplimiento en las metas de la administración distrital para mejorar las condiciones de vida y la inclusión de la población recicladora de la capital del país.

“Una década después de haber iniciado el proceso de transformación de dignificación del trabajo de la población recicladora, la administración distrital continúa en deuda con este grupo poblacional, pues a la fecha, no se les ha cumplido de manera integral con el mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del material potencialmente aprovechable”, preció Julián Pinilla, personero de Bogotá.

En ese sentido, Pinilla indicó que no se ha avanzado en la sustitución de los vehículos de tracción humana empleados por los recicladores. No obstante, a pesar de que el Distrito contempló la sustitución progresiva de un aproximado de 10.678 vehículos de tracción humana en un periodo de 10 años, por el momento no se ha avanzado en esta meta.

Frente a esto, el Distrito manifestó que a finales del 2022 abrió un proceso de licitación para poner en marcha este proceso; no obstante, este fue declarado desierto por falta de proponentes. Así, a pesar de que se avanza en un modelo de incentivos económicos para avanzar en la sustitución, el ente de control encontró que no ha emitido un acto administrativo para concretar este mecanismo.

“Lo anterior denota presunta improvisación y falta de planeación en las acciones adoptadas por la administración distrital para el cumplimiento de las metas, prolongando el impacto negativo al que se ve sometida la población recicladora, que hoy en Bogotá asciende aproximadamente a 26 mil, de los cuales alrededor de 11 mil ejercen sus labores de reciclaje utilizando como medio de transporte vehículos de tracción humana”, indicó el personero de Bogotá, Julián Pinilla.

De esta manera, el ente de control apuntó a que la Alcaldía de Bogotá, en particular la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) no ha desarrollado las acciones necesarias para el cumplimientos de las metas contemplados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS) para reducir la condición de vulnerabilidad de las y los recicladores de la ciudad, y maximizar el beneficio ambiental de esta labor.

