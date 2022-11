Personería indaga negligencia del Distrito en caso de abuso sexual en Transmilenio

Las protestas por el caso de abuso sexual en una estación de Transmilenio, provocó el colapso del sistema en la tarde del jueves. Foto: Alexánder Marín Correa

El personero Distrital rechazó el caso y advirtió que aparentemente hubo fallas en el sistema de alertas y emergencias de la ciudad. Cuestiona la falta de seguridad en Transmilenio, que ha impedido la identificación del responsable del ataque sexual.

LEA: Menor denuncia que la sacaron de estación de TM para abusarla sexualmente

Tras la denuncia pública, de una joven de 17 años, quien contó como un delincuente la sacó con amenazas de la estación de Transmilenio de La Castellana, para asaltarla y violarla, y cómo después las autoridades no le recibieron la denuncia, la Personería Distrital anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer si hubo negligencia del Distrito en este caso, al menos en el sistema de alertas y emergencias.

Así lo dio a conocer el ente de control, que se solidarizó con la víctima de violencia sexual, en la noche del 31 de octubre, y rechazó todo acto de intolerancia, acoso y abuso, que atente contra la integridad y los derechos de las mujeres.

LEA: Marcha contra abuso sexual en Transmilenio colapsa el sistema en la calle 80

“En virtud de este hecho desgarrador e inaceptable, le reiteramos a la Administración Distrital la necesidad urgente de activar mecanismos que articulen el sistema de alertas y emergencias de Bogotá de manera eficiente, para brindar respuestas oportunas, que garanticen los derechos de los ciudadanos”, dijo el personero Julián Pinilla Malagón.

Más información: Dos fiscales especializados investigarán caso de la menor abusada en Transmilenio

El funcionario resaltó que en varias ocasiones ha advertido que el sistema de alertas es ineficiente y que este caso quedó claro que la ciudad falló, con lo que se evidencia que ni ha sido corregida la ineficiencia y desarticulación del sistema, de manera inmediata.

Lea también: “Hubo fallas en URI ante denuncia de menor abusada en TM”: Secretaría de la Mujer.

“Esto llevó a que en esta oportunidad no hubiera efectiva respuesta y activación de la ruta a través de la Línea 123; no se activara desde el C4 el Sistema de Monitoreo de Cámaras de la ciudad; no se activaran los canales de recepción de denuncia, ni hubiera presencia de policía ni de ninguna institución en la estación”, dijo el personero.

Por esta situación, Pinilla Malagón anunció la apertura de indagaciones disciplinarias, para determinar si funcionarios del distrito faltaron a sus deberes en la atención de la Línea 123, así como la seguridad en Transmilenio.

Le puede interesar: “Inaudito que URI no recibiera la denuncia”, alcaldesa sobre mujer abusada en Transmilenio.

Finalmente, aunque se solidarizó con la víctima y los motivos de las protestas que se registraron en la tarde del jueves, el personero condenó las vías de hecho, de algunas manifestantes. “Nuestro equipo en terreno tuvo que asistir a transeúntes agredidos, ayudar a evacuar a usuarios del sistema de Transmilenio, y registrar que se han destruido bienes de la ciudad. Rechazamos estas vías de hecho que agreden de manera injustificada a los habitantes y comunidades de la ciudad y nuevamente llamamos a una protesta enmarcada en la no violencia”, concluyó.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.