Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Personería refuerza seguimiento a temas sensibles de ciudad

La entidad reforzará la vigilancia a temas como salud, aseo, agua, movilidad y seguridad, y promete informes periódicos a la ciudad.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
06 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
La Personería ya adelanta actuaciones disciplinarias./ Getty Images
La Personería ya adelanta actuaciones disciplinarias./ Getty Images
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una época donde hay centenares de contratos públicos en marcha en Bogotá y miles de millones de pesos en juego, donde el riesgo de corrupción y mala gestión se puede colar por cualquier esquina, el papel de los entes de control es clave. Eso lo sabe la Personería, que se comprometió, no solo a reforzar su labor de vigilancia a cada paso que da la administración y concentrarse en los temas que más afectan la vida diaria de los capitalinos, sino a mantenerlos informados.

Lea más:

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Personería de Bogotá

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Seguridad

Salud

Salud en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.