“Petro me pidió parar el metro elevado a cambio de apoyo en elecciones”: alcaldesa López

En medio de un discurso durante el Congreso de las Juventudes del partido Alianza Verde, realizado en la capital del país el pasado sábado 27 de mayo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que, en 2019, el entonces senador Gustavo Petro le pidió sepultar el proyecto del metro elevado en la ciudad, a cambio de su apoyo en las elecciones regionales.

“En junio 2019, un líder muy importante, hoy presidente de la república, me dijo que nadie ganaba en Bogotá sin su apoyo, y agregó que o me comprometía a parar la primera línea o no tenía su apoyo. Y yo le dije, hombre, Gustavo, prefiero perder la Alcaldía”, manifestó la alcaldesa López.

Además de esto, la actual mandataria de la capital colombiana aseveró que, aunque hubiese preferido la opción subterránea para el proyecto, el compromiso de 24 billones de pesos para la construcción del proyecto, le impiden frenar su desarrollo.

Estas declaraciones llegan en medio de la incertidumbre del futuro de la construcción de la primera Línea del Metro de Bogotá, cuyo modo y fecha de inicio de construcción aún se desconocen, a 32 meses de la firma del contrato.

En sentido, la semana pasada el interventor del proyecto, Supervisor PLMB, indicó que, debido al retraso en la entrega de los estudios diseños a detalle por parte del consorcio Chino, la obras físicas del metro y su viaducto no iniciaran, al menos, en los próximos dos meses.

Cabe señalar que, según indicó la interventoría, esta es la situación con los entregables del proyecto: de los documentos que deben ser aprobados, solo el 53 % han recibido el concepto de no objeción, el 7 % está en revisión, y el 40 % restante están en ajuste, por el consorcio chino.

Por otra parte, este pronunciamiento también ocurre mientras avanzan las mesas técnicas y jurídicas entre la administración Distrital y el Gobierno Nacional para definir el futuro del Metro de Bogotá, y la posibilidad de soterrar el proyecto.

