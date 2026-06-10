Movilidad hoy, 10 de junio: accidente la Avenida El Dorado con cra. 92

Siniestro en la Avenida calle 26. Foto: Archivo Particular

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 10 de junio, y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Siniestro entre tractocamión y motociclista, en la localidad de Engativá, en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 92, sentido oriente - occidente. Ambulancia en el punto.

Siniestro entre bus y motociclista, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con Carrera 40, sentido occidente - oriente.

Siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con calle 12B, sentido Sur - Norte. Grupo Guía en el punto.

Tractocamión varado en la localidad de Engativá, en la carrera 114 con calle 80. Grupo Guía en el punto.

Para este miércoles 10 de junio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

El sistema empieza operación con normalidad.