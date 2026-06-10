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En VivoActualizado hace 16 minutos

Movilidad hoy, 10 de junio: accidente la Avenida El Dorado con cra. 92

Para planear mejor su ruta este miércoles 10 de junio, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
10 de junio de 2026 - 01:40 p. m.
Siniestro en la Avenida calle 26.
Siniestro en la Avenida calle 26.
Foto: Archivo Particular
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 10 de junio, y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Siniestro en Av. calle 26

Siniestro entre tractocamión y motociclista, en la localidad de Engativá, en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 92, sentido oriente - occidente. Ambulancia en el punto.

Actualización claveHace 5 horas

Accidente en Puente Aranda

Siniestro entre bus y motociclista, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con Carrera 40, sentido occidente - oriente.

Actualización claveHace 6 horas

Siniestro en Kennedy

Siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con calle 12B, sentido Sur - Norte. Grupo Guía en el punto.

Actualización claveHace 7 horas

Camión varado en Engativá

Tractocamión varado en la localidad de Engativá, en la carrera 114 con calle 80. Grupo Guía en el punto.

Actualización claveHace 7 horas

Pico y placa

Para este miércoles 10 de junio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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