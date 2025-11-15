Pico y placa los sábados en Bogotá para carros foráneos: es más por dinero que por trancón

Mientras Bogotá pasó de matricular 181.000 automotores en 2011 (su pico más alto) a 45.000 este año, Cundinamarca pasó de 40.000 a 200.000. Foto: Óscar Pérez

Así como hay personas de todas las regiones viviendo en Bogotá es habitual ver carros con placas de casi todos los rincones. Bastan unos minutos en una avenida para aprender de geografía. Sin embargo, lo que parece hospitalidad es un lío para las finanzas de la capital. Por eso, la reciente medida de modificar el pico y placa para vehículos de otros municipios no obedece a un plan contra el trancón, sino a una jugada en la guerra por el impuesto vehicular con Cundinamarca.

Se debe recordar que el lugar de matrícula de un vehículo fija el...