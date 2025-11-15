Logo El Espectador
Bogotá
Pico y placa los sábados en Bogotá para carros foráneos: es más por dinero que por trancón

Con el nuevo pico y placa para carros que circulan en la Bogotá, pero de otros municipios, el Distrito busca recuperar el impuesto vehicular que viene perdiendo con Cundinamarca, donde muchos prefieren registrar sus vehículos al ser más barato.

Alexánder Marín Correa y Miguel Ángel Vivas Tróchez
15 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Mientras Bogotá pasó de matricular 181.000 automotores en 2011 (su pico más alto) a 45.000 este año, Cundinamarca pasó de 40.000 a 200.000.
Así como hay personas de todas las regiones viviendo en Bogotá es habitual ver carros con placas de casi todos los rincones. Bastan unos minutos en una avenida para aprender de geografía. Sin embargo, lo que parece hospitalidad es un lío para las finanzas de la capital. Por eso, la reciente medida de modificar el pico y placa para vehículos de otros municipios no obedece a un plan contra el trancón, sino a una jugada en la guerra por el impuesto vehicular con Cundinamarca.

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Olegario (51538)Hace 26 minutos
Apenas 45.000 vehículos matriculados en Bogotá, menos que departamentos como Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca en especial. Ridículo. La medida es justa, porque cómo así que pagan impuestos en otras partes, pero usan y deterioran las vías de la Capital. También deberían reconsiderar el precio de la matrícula en el D.C. Zanahoria y garrote.
JOSE OBREGON(97925)Hace 1 hora
Lo importante de la medida es que reabre el debate del P y P en general, que considero inservible para su proposito.. descongestión. Ademas violatorio del derecho a la movilidad.
LEFR(9389)Hace 1 hora
Entonces nos vamos a convertir en que pasar de una ciudad a otra es un dolor de cabeza. Para ir a Girardot paso por varias zonas. Entonces en cada una de ellas puedo tener pico y placa diferente y debo pagar a todos? Eso me parece que ya comienza a rayar en lo constitucional. Cada vez se parece más a al presidente de turno les importa la plata y no el pueblo.
  • jorge arturo umaña poveda(68451)Hace 1 hora
    El tiket de pago del peaje debe servir para demostrar que el vehículo esta de paso, es como vivir en un edificio y pagar la administración donde el vecino, se trata de congruencia, con ese dinero se arreglan las vías.En cuanto al gobierno de turno, veo que esta mal informado.
LEFR(9389)Hace 1 hora
Un auto matriculado en chia contamina más que uno matriculado en Bogotá. Al alcalde parece que le importa es facturar y los trancones le importa un cuello. La solución no es el pìco y placa. La solución viene de sacar la policía a la calle, deben hacer controles, parar motos, no permitir doble carril en los cruces a derecha o izquierda donde no son permitidos, revisar quienes se estacionan en las avenidas o vias principales y arman trancón, camiones descargando en vías principales.
Robin(23292)Hace 1 hora
Creo que el alcalde Galán debería redondear la medida, las motos también deberían entrar en ese paquete.
