Pico y placa regional y reversibles: Guía para ingresar a Bogotá este lunes festivo

Viajeros que inician plan retorno de semana santa desde el peaje de Chusacá en Soacha hasta el sector de Bosa en Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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¿Salió de Bogotá este fin de semana? Tenga en cuenta que las secretarías de movilidad de Bogotá y Cundinamarca anunciaron que habrá contraflujo y planes de contingencia vial para el retorno del puente festivo de San Pedro y San Pablo. Según las proyecciones oficiales, se espera la circulación de unos 169.116 automotores por la Autopista Sur (Soacha) y 134.906 por el corredor de La Mesa, razón por la cual se anunciaron varias medidas que buscan que el ingreso a la ciudad no sea, como suele suceder en estas fechas, una odisea.

Para empezar, las autoridades recordaron que durante este fin de semana rige la restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas y que el lunes 29 de junio operará el Pico y Placa Regional en todas las vías de ingreso a la ciudad.

Medidas en la Vía La Mesa – Mosquera – Bogotá

Para el corredor vial que conecta a Girardot, La Mesa y Mosquera con la capital, se dispuso de un esquema operativo que incluye pasos alternados y contraflujos según el volumen de vehículos. La medida principal será:

Lunes festivo 29 de junio: Se habilitará un reversible continuo entre Apulo y Mosquera. La medida funcionará desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m., dejando el corredor en un único sentido hacia Bogotá.

Contingencia y horarios en la Autopista Sur (Soacha)

El ingreso por el sur de la ciudad presenta alta complejidad debido a varias obras a lo largo del corredor, razón por la cual las autoridades sugieren anticipar el viaje debido a la implementación de las siguientes medidas:

Reversible en Soacha: Este domingo y lunes se implementará un reversible entre la avenida Canoas y la avenida San Marón , el cual funcionará de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. para agilizar la entrada a Bogotá.

Reducción de carriles por obras: Entre la entrada a Maiporé y el sector de la 3M, la Autopista Sur operará con una reducción de tres a dos carriles debido a las obras de expansión de TransMilenio.

“Hemos dispuesto medidas operativas, gestión del tráfico, monitoreo tecnológico y acompañamiento permanente de nuestros agentes. Nuestro llamado es a reducir la velocidad y respetar las normas de tránsito”, señaló Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

Horarios y corredores del Pico y Placa Regional

Este lunes festivo 29 de junio la restricción de tránsito aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo podrán ingresar a la capital los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) .

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo se permitirá el ingreso de vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) .

Sin restricción: Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los automotores podrán transitar libremente.

La medida se ejecutará estrictamente en los siguientes accesos viales:

Autopista Norte

Autopista Sur

Avenida Centenario (calle 13)

Avenida calle 80

Avenida Carrera Séptima

Avenida Boyacá (vía al Llano)

Vía Suba–Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

Los organismos de tránsito enfatizaron en la recomendación de iniciar el recorrido en horas de la mañana, dado que los picos de alta congestión y mayor flujo vehicular se concentrarán después de las 4:00 p. m. y durante toda la noche de ambas jornadas.

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