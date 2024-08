Pico y Placa voluntario los sábados: alcalde reconoce fallos en el primer piloto

El objetivo de la medida era aumentar la velocidad promedio en los corredores más congestionados de la capital, de 23 a 28 kilómetros por hora, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Foto: As noticias

El plan piloto de pico y placa voluntario implementado desde el pasado 17 de agosto en las principales vías de salida de Bogotá no logró los resultados esperados. Así lo reconoció el alcalde Carlos Fernando Galán en una entrevista con Blu Radio. La medida, que buscaba aliviar el tráfico durante los puentes festivos, fue poco efectiva debido a la baja participación de los conductores.

Este piloto se llevó a cabo entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m., estableciendo restricciones según el último dígito de la placa del vehículo. Los vehículos con placas terminadas en números pares podían circular de 6:00 a 9:00 a.m., mientras que los impares tenían permiso de tránsito de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La intención era aumentar la velocidad promedio en los corredores más congestionados de la ciudad, de 23 a 28 kilómetros por hora, sin embargo, el impacto fue menor al esperado.

“La ciudadanía está desesperada con los problemas de movilidad en los puentes festivos. Esta medida no es un pico y placa obligatorio, sino una restricción voluntaria. Al no ser obligatoria, pocos decidieron acatarla”, explicó el alcalde, quien además resaltó la baja adhesión de los conductores, debido en gran parte a la falta de información y concienciación sobre la medida.

A pesar de los resultados iniciales, Galán aseguró que se mantendrán en la búsqueda de soluciones para mejorar la movilidad en Bogotá, por lo que informó que se reforzará la pedagogía para fomentar una mayor participación en futuras ocasiones. “Vamos a seguir insistiendo en fórmulas como esta, pero con más pedagogía para reducir el tiempo de salida de la ciudad”, afirmó.

El alcalde también hizo referencia a las estrategias pedagógicas que se deben tomar para que la medida sea efectiva en el futuro: “Nosotros tenemos que hacer más pedagogía en ver cómo nos organizamos, porque mucha gente se nos quejó del tráfico de salida”, admitió el mandatario.

La decisión de implementar este plan piloto se basó en estudios técnicos que han mostrado mejoras en la movilidad durante los planes retorno de los lunes festivos, cuando se aplica el pico y placa regional. Según la secretaría de Movilidad, estas restricciones han permitido incrementar la velocidad de entrada a Bogotá en un 24%, con aumentos significativos en la autopista Norte, la vía a Cota y la calle 80.

Por ahora, no se han anunciado cambios en el piloto para los tres sábados con festivos que quedan en el año. Sin embargo, el alcalde destacó la importancia de dialogar con diferentes actores y mejorar la comunicación para lograr una mayor participación en futuras iniciativas que busquen aliviar los problemas de movilidad en la ciudad.

