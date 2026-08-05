Movilidad hoy, 5 de agosto: restablecen servicios en Portal Américas

Manifestación en inmediaciones del Portal Américas. Foto: Archivo Particular

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 5 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Portal Américas

Se restablece el servicio de troncal, alimentación y reabren estaciones en Portal Américas.

A la hora comienza a normalizarse la operación, algunos servicios pueden verse retrasados debido al cierre temporal.

Se reporta manifestación en la localidad de Kennedy.

Transmilenio informa novedades en Portal Américas:

A la hora, se registra bloqueo

TM inicia retornos en Transversal 86

Deja de atender temporalmente estaciones Biblioteca y Portal Americas y se cancela servicio de alimentación.

Siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar, entre taxi y motocicleta en Av. Boyacá con Calle 65 sur, sentido sur→ norte.

Para este martes 5 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

El sistema empieza operación con normalidad.