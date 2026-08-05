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En VivoActualizado hace 45 minutos

Movilidad hoy, 5 de agosto: restablecen servicios en Portal Américas

Para planear mejor su ruta este miércoles 5 de agosto, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de agosto de 2026 - 01:23 p. m.
Manifestación en inmediaciones del Portal Américas.
Manifestación en inmediaciones del Portal Américas.
Foto: Archivo Particular
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 5 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Se reactivan servicios en Portal Américas

Portal Américas

Se restablece el servicio de troncal, alimentación y reabren estaciones en Portal Américas.

A la hora comienza a normalizarse la operación, algunos servicios pueden verse retrasados debido al cierre temporal.

Actualización claveHace 6 horas

Manifestación en av. Américas

Se reporta manifestación en la localidad de Kennedy.

Transmilenio informa novedades en Portal Américas:

A la hora, se registra bloqueo

  • TM inicia retornos en Transversal 86
  • Deja de atender temporalmente estaciones Biblioteca y Portal Americas y se cancela servicio de alimentación.
Actualización claveHace 6 horas

Accidente en Ciudad Bolívar

Siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar, entre taxi y motocicleta en Av. Boyacá con Calle 65 sur, sentido sur→ norte.

Hace 6 horas

Siniestro en San Cristóbal

Actualización claveHace 7 horas

Pico y placa

Para este martes 5 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio arranca servicio con novedades

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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