Pide justicia contra profesor y líder de supuesta “secta”, al que acusa de abuso sexual

Foto: Santy Santy / EyeEm

Entre 2005 y 2015, Valentina* habría sido abusada y accedida carnalmente casi que “una vez por semana”. Así quedó consignado en la denuncia que en 2017 radicó ante la Fiscalía, contra un sujeto que conoció como profesor de uno de los cursos de bienestar universitario que ofrecía la U. Nacional. Cuando todo comenzó, tenía catorce años y cursaba noveno en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar.

Pero ella no sería la única víctima. Por lo menos, dice, hay otras que sufrieron abuso en espacios culturales que, al parecer, fueron el foco de agresiones y a la fecha siguen impunes. La denuncia inicialmente la archivaron, porque “no había evidencias”, pese a que ella dice que las llevó, pero no se las recibieron. No obstante, el proceso revivió hace poco y la Fiscalía llamó a Valentina a ampliar su testimonio. Desde el año pasado vienen citando a testigos y el presunto responsable ya fue notificado.