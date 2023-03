Piden justicia por el asesinato en vía pública de un hombre con discapacidad en Bosa

Eduardo Andrés Ordóñez Palacios, de 30 años, era un hombre con una discapacidad psicomotora, y fue asesinado el pasado sábado 11 de marzo en las calles del barrio Nuevo Chile de la localidad de Bosa. De acuerdo con información de la Fiscalía, el presunto agresor fue capturado y judicializado por homicidio, sin embargo, en la audiencia de imputación este sujeto no aceptó cargos.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, y cámaras de seguridad grabaron el momento en el que el agresor, de 42 años, pasa por el lado de la víctima sin hacer nada, pero se devuelve y lo ataca con un arma cortopunzante.

En ese momento, Eduardo se desplomó en el suelo y la comunidad llamó a las autoridades. El hombre fue trasladado al Hospital de Kennedy, allí llegó con heridas en el tórax y cuello, sin embargo, minutos después murió.

La comunidad del barrio Nuevo Chile, amigos y familiares de la víctima piden justicia, y en medio de una velatón que realizaron en la noche del 15 de marzo, expresaron que en la audiencia del caso el señalado no aceptó cargos.

“El juez le da la oportunidad a él y a su abogado de que acepten cargos, pero no aceptaron. (...) Mientras veíamos la audiencia, no nos dijo nada, se veía un hombre frío, más no nos dijo por qué, aún no sabemos por qué lo hizo”, compartió una de sus familiares en Arriba Bogotá.

Otro familiar señaló que incluso les habían dicho que Eduardo iba a robar al sujeto que lo apuñaló, pero sus allegados comentan que de acuerdo con el video de las cámaras del lugar que registraron el ataque, “se muestra cómo el agresor pasó por el lado de Andrés sin tocarlo, se devuelve y lo apuñala. El fiscal dice que mi hermano no estaba apto para robarlo porque en el video se evidencia que él estaba en mínimas condiciones como para que estuviera haciendo eso”, agregó la familia.

Incluso, compartieron que el presunto asesino tiene 17 antecedentes, pero que este no ha ido a la cárcel por vencimientos de términos, por lo tanto, temen que vuelva a suceder con el caso de Eduardo.

“Hay que evitar que la justicia vaya a cometer el error de dejar a este sujeto en libertad”, concluyó la familia.

Homicidios en Bogotá

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en la capital, durante enero y febrero de 2023 se han registrado 167 homicidios.

Las localidades más afectadas por este delito son Ciudad Bolívar con 38 casos, seguida de Kennedy con 20 y Bosa con 18.

Asimismo, de las víctimas, 154 fueron hombres y 13 mujeres. De acuerdo con el registro de la cartera de Seguridad, 12 homicidios se llevaron a cabo con armas contundentes, 88 con armas de fuego y 61 con armas blancas.

