¡Pilas! Hay nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19 este domingo en Bogotá

Para este domingo 17 de octubre, la Secretaría de Salud de Bogotá habilitó cuatro nuevos puntos de inmunización contra el COVID-19 que estarán ubicados en puntos comerciales en los que se presenta alta afluencia de ciudadanos.

Según informó esa entidad, se ubicarán en el Centro Comercial Bima (Autopista Norte con calle 232), el terminal de transporte de Salitre (diagonal 23 No. 69A-55), Corferias (asistentes a la Feria Sofa), Corabastos (Carrea 80 No. 2-51), plaza de mercado Las Ferias (Avenida Rojas No. 74-52) y plaza de mercado Paloquemao (Calle 19 No. 25-04).

En el Bima y el terminal se estará atendiendo al público desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en Corferias el horario será de 9 a.m. a 6 p.m. y en las plazas de mercado, de 6 de la mañana a 2 p.m.

Por su parte, el secretario de Salud del Distrito, Alejandro Gómez, invitó a las personas que asistirán al clásico capitalino Santa Fe vs. Millonarios, programado para las 6 p.m. en el Estadio El Campín, para que acudan a los puntos de vacunación ubicados en el Centro Comercial Galerías y en el Movistar Arena (Puerta 7) antes del partido.

Recuerde que en estos sitios se aplicarán las vacunas contra el virus hasta agotar existencias y que puede acudir sin necesidad de estar afiliado a una EPS o de agendamiento.