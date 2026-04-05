Plan Retorno de Semana Santa: Bogotá espera el ingreso de 330.000 vehículos este domingo

Viajeros que inician plan retorno de semana santa desde el peaje de Chusacá en Soacha hasta el sector de Bosa en Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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La capital del país enfrenta hoy su uno de los mayores retos en materia de movilidad del año. Tras el desplazamiento de millones de ciudadanos durante la Semana Santa, la Secretaría de Movilidad estima que solo este domingo 5 de abril ingresarán a Bogotá más de 330.000 vehículos. El balance parcial a la 1:00 p. m. ya registraba la entrada de 85.000 automotores, marcando el inicio de una jornada crítica en los nueve corredores de acceso.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, hizo un llamado a la planificación estricta para evitar bloqueos en las entradas. “Hay que planear la hora en que van a salir y la hora a la que entran a Bogotá para revisar que efectivamente lo hagan dentro del horario permitido”, señaló la funcionaria durante una jornada de control, enfatizando además en la importancia de portar el SOAT y la técnico-mecánica al día.

📢 #AEstaHora entregamos un balance positivo del Plan Retorno de Semana Santa.



Este domingo, proyectamos el ingreso de más de 330 mil vehículos a Bogotá, en una de las jornadas de mayor movilidad del año.



Este resultado es posible gracias al despliegue permanente de nuestros… pic.twitter.com/yU7MOMKy2P — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) April 5, 2026

Comparendos por no acatar el pico y placa regional

La medida de restricción por placas es el eje central del operativo para gestionar la congestión. Sin embargo, el balance de conductores que no acataron la medida advierte que, con corte a las 2:00 p. m., las autoridades ya habían impuesto 324 órdenes de comparendo.

Para lo que resta de la jornada, el esquema de ingreso obligatorio es el siguiente:

Hasta las 4:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número PAR (0, 2, 4, 6, 8) .

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: El turno es exclusivamente para placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9) .

Después de las 8:00 p. m.: Se levanta la restricción y el acceso será libre para todos los vehículos.

Más allá de las cifras de tráfico, la Secretaría puso el foco en la seguridad vial tras una semana que ha reportado 188 accidentes de tránsito a nivel nacional. La instrucción desde el Distrito es clara: evitar el afán y mantener una conducta segura en las vías, concluyó Díaz.

Se recomienda a los viajeros que aún no han iniciado su trayecto monitorear las redes oficiales de @SectorMovilidad para conocer el estado de corredores críticos como la Autopista Sur y la Calle 80 en tiempo real.

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