Planes para niños en diciembre: Planetario de Bogotá abre vacaciones recreativas y talleres

El Planetario de Bogotá abrió una agenda especial con cursos, talleres y experiencias inmersivas para todas las edades.

Mientras Bogotá se llena de luces y planes navideños, el Planetario de Bogotá abrió una agenda especial para quienes buscan actividades educativas y divertidas para sus hijos durante las vacaciones.

Desde el 3 al 23 de diciembre, habrá cursos infantiles, laboratorios creativos, y experiencias inmersivas bajo el domo, pensadas para niñas, niños y jóvenes curiosos por la ciencia y el universo.

Pequeños Geonautas: la aventura de nuestro mundo (curso vacacional infantil)

El Planetario abre su temporada de fin de año con Pequeños Geonautas: La Aventura de Nuestro Mundo, un curso diseñado para que los niños exploren fenómenos naturales, aprendan a formular preguntas y observen cómo funciona el planeta tierra.

La experiencia estará dividida en dos grupos por edades para ofrecer actividades ajustadas a cada etapa.

El Grupo 1, para niñas y niños de 4 a 7 años, tendrá sesiones el 3 y 4 de diciembre, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., y el 5 de diciembre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

El Grupo 2, dirigido a participantes de 8 a 12 años, se realizará el 3 y 4 de diciembre, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., y también el 5 de diciembre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.. Cada jornada incluirá propuestas creativas y actividades astronómicas pensadas para estimular la curiosidad y la imaginación.

Curso Vacacional Infantil: Descubriendo el Universo

Un ciclo de talleres que introduce a los niños en los conceptos básicos de la astronomía a través de juegos, experimentos, modelos del sistema solar y actividades inmersivas dentro del Planetario.

Grupo 1 — Niñas y niños de 4 a 7 años

9, 10 y 11 de diciembre: 9:00 a. m. – 11:00 a. m.

12 de diciembre: 11:00 a. m. – 1:00 p. m.

Grupo 2 — Niñas y niños de 8 a 12 años

9, 10 y 11 de diciembre: 11:00 a. m. – 1:00 p. m.

12 de diciembre: 11:00 a. m. – 1:00 p. m.

La propuesta combina ciencia, creatividad y juego para despertar la curiosidad científica desde edades tempranas.

Microcosmos, viaje diminuto

Una experiencia diseñada para explorar la vida microscópica que nos rodea. A través de lupas, lentes y ejercicios guiados, podrá observar organismos diminutos que normalmente pasan desapercibidos.

Fechas: 3, 4 y 5 de diciembre

Horario: 2:00 p. m. – 4:00 p. m.

Edad sugerida: Sin límite

Curso vacacional de Introducción a la Astronomía (para jóvenes y adultos)

Un recorrido completo por la historia de la observación del cielo, los fenómenos astronómicos y los conceptos básicos para entender nuestro lugar en el universo.

Fechas: del 3 al 5 de diciembre

Horario: 4:00 p. m. – 8:00 p. m.

Valor: $175.000 + servicio Tuboleta (hay descuentos en taquilla)

Aforo: 35 personas

Público sugerido: mayores de 15 años

Ruta Infantil Zodiaco Musical: un viaje estelar

Ideal para quienes quieran comenzar a estudiar astronomía con bases claras y acompañamiento especializado.

Una experiencia inmersiva que combina música, historias y constelaciones proyectadas bajo el domo. Las niñas y los niños recorren los signos del zodiaco a través de melodías, relatos mitológicos y visuales envolventes.

Funciones

6 de diciembre: 9:00 a. m., 10:00 a. m. y 11:00 a. m.

15, 17, 19, 22 y 23 de diciembre: 10:00 a. m. y 11:00 a. M.

Edad sugerida:2 a 7 años

Datos prácticos

Valor: $30.550 + servicio Tuboleta

Aforo: 140 personas por función

La actividad combina arte, música y astronomía para introducir a los niños en el cielo estrellado de forma divertida.

Un diciembre para aprender, jugar y explorar

Con talleres prácticos, cursos astronómicos, rutas sonoras y experiencias científicas, el Planetario se convierte en uno de los planes más completos para niños y familias durante este diciembre. Actividades diseñadas para aprender mientras se vive una experiencia única bajo el domo.

¿Dónde comprar las boletas?

La boletería de todas las actividades puede adquirirse por dos canales oficiales:

En línea, a través de la plataforma TuBoleta ( tuboleta.com ), donde se puede elegir la fecha, actividad y número de asistentes.

En taquilla, directamente en el Planetario de Bogotá (Calle 26B No. 5-93), abierto de martes a domingo entre 9:00 a. m. y 7:30 p. m.

Se recomienda comprar con anticipación, especialmente para funciones con aforo limitado como Zodiaco Musical, los cursos vacacionales y los laboratorios científicos.

