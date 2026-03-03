Explosivos, planos y audios: lo que reveló la Fiscalía en audiencia por caso del Eln en Usme

Los investigadores hallaron manuscritos, explosivos y un audio que ahora hacen parte del material probatorio del caso. Foto: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los planos y manuscritos que hallaron en una vivienda allanada en Usme no eran simples apuntes. En la audiencia de judicialización de los dos capturados, la Fiscalía aseguró que en el material incautado había dibujos a mano alzada y referencias que, presuntamente, estarían relacionadas con la fabricación de artefactos explosivos, que podrían ser utilizados contra bases militares, población civil o funcionarios del Estado.

Lea más: Mapas y planos para armar explosivos: esto hallan en poder de contratistas del Eln en Bogotá

El caso corresponde al hallazgo de una presunta fábrica de explosivos en el barrio Charalá, en el sur de Bogotá, donde fueron capturados en flagrancia Hárold Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, y Gerson Hernández Flórez. Ambos aceptaron cargos y un juez les dictó medida de aseguramiento intramural mientras les dictan condena.

Los planos y mapas

En la audiencia, la Fiscalía explicó que “se logró incautar unas hojas que tenían, al parecer, unos planos a mano alzada” y que en uno de ellos se hacía referencia a un “Batallón, Barrio Segovia” junto con anotaciones como “10 pasos”. Para el ente acusador, estos elementos indicarían que “probablemente sí se estaría llevando a cabo la fabricación de estos artefactos explosivos” para afectar a un ataque terrorista contra las Fuerzas Armadas.

El Espectador reveló previamente que entre el material incautado había cuadernos con manuscritos atribuidos a alias “Plumilla”, donde se incluían esquemas de lanzagranadas de 40 y 60 milímetros; diseños de contenedores metálicos adaptados para artefactos explosivos improvisados, y referencias gráficas a una zona cercana a un batallón en el sur de Bogotá.

El arsenal que encontraron en Usme

En el operativo, adelantado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, el Ejército y la DEA, fueron incautados:

897 cartuchos

Un lanzagranadas

100 iniciadores de cartuchos

Dos escopetas y un revólver

Cuerpos de granadas de 60 milímetros

Cerca de un kilo de pólvora negra

Insumos químicos y metralla

Equipos electrónicos

Contenedores metálicos

Según la Policía, el material tendría capacidad de generar afectaciones letales en un radio aproximado de 150 metros y podría haber puesto en riesgo a más de 800 personas.

El audio que ahora analizan las autoridades

Entre el material que hoy revisan los investigadores también aparece un audio atribuido a alias “Plumilla”, en el que el capturado se adjudicaría la elaboración de los explosivos utilizados en el atentado del 21 de agosto de 2025 en Amalfi (Antioquia), ataque en el que murieron 12 policías.

En la grabación, conocida por las autoridades y que ahora hace parte del material bajo análisis, una voz que sería la del presunto fabricante de explosivos afirma: “esa la hice yo” y asegura que la carga utilizada en el ataque contra un helicóptero fue elaborada con pólvora preparada por él mismo.

En el diálogo, el hombre incluso menciona detalles técnicos del artefacto: “fue una granada de 40… y ya me están diciendo para que le haga más”, una frase que ahora es analizada por los investigadores dentro del proceso judicial.

Según información de inteligencia recopilada por las autoridades, alias “Plumilla” presuntamente se encargaba de adecuar y modificar armas traumáticas y artesanales, alterando sus mecanismos para convertirlas en armas de mayor alcance y precisión, similares a las utilizadas por estructuras armadas como el ELN y algunas disidencias de las FARC.

El audio, junto con los planos, los manuscritos técnicos y el arsenal incautado en Usme, hace parte del conjunto de evidencias que ahora examinan las autoridades para establecer el alcance de las actividades que presuntamente se desarrollaban en la vivienda allanada.

Judicialización

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y explosivos. Los procesados aceptaron cargos. El juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Contexto electoral

De acuerdo con la investigación, parte del material podría haber estado destinado a generar alteraciones del orden público en el marco de la jornada electoral del 8 de marzo, hipótesis que continúa en análisis.

La Misión de Observación Electoral (MOE) – Regional Bogotá calificó el hallazgo como un hecho de “la mayor gravedad”, en una ciudad que concentra 247 candidaturas a la Cámara y más de un centenar de aspirantes al Senado, en medio de un calendario electoral de alta competencia.

Lea más: Desapariciones: los riesgos que están minimizando los jóvenes en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.