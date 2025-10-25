Logo El Espectador
Bogotá
Plaza de Mercado de Las Cruces: 100 años latiendo en el corazón popular de Bogotá

Hace un siglo se abrió la Plaza de Mercado de Las Cruces, la primera gran apuesta de un mercado organizado con vocación popular. Revivimos su historia centenaria y reandamos el camino que la llevó a ser el edificio descuidado, (Patrimonio Nacional), que es en la actualidad y que reclama volver a su esplendor.

Camilo Tovar Puentes
25 de octubre de 2025 - 03:05 p. m.
Foto: IDPC

En octubre de 1925 se inauguró oficialmente la Plaza de Mercado de Las Cruces, uno de los proyectos más significativos del proceso de modernización urbana de Bogotá, durante el primer tercio del siglo XX. Hoy, al cumplirse su centenario, no solo conmemoramos el ícono que representa, sino la continuidad de una vida colectiva tejida entre oficios, alimentos, resistencias y una arquitectura que buscó dignificar el espacio popular, la cual, aun con evidentes dejos de abandono y desinterés, sigue vigente

