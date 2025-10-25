Plaza de Mercado de Las Cruces: 100 años latiendo en el corazón popular de Bogotá

Fachada plaza de mercado de Las Cruces en 2025 Foto: IDPC

En octubre de 1925 se inauguró oficialmente la Plaza de Mercado de Las Cruces, uno de los proyectos más significativos del proceso de modernización urbana de Bogotá, durante el primer tercio del siglo XX. Hoy, al cumplirse su centenario, no solo conmemoramos el ícono que representa, sino la continuidad de una vida colectiva tejida entre oficios, alimentos, resistencias y una arquitectura que buscó dignificar el espacio popular, la cual, aun con evidentes dejos de abandono y desinterés, sigue vigente

En contexto: