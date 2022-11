¿Podremos comprar tamales para Navidad? Así podría subir su precio a final de año

El tamal tolimense tiene como característica principal: la base de maíz y la envoltura en hojas de plátano. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverry Urrego

El tamal es una de las comidas típicas colombianas que reúne algunos de los alimentos básicos: arroz, plátano, carne y papa mezclados con masa de maíz. Todo esto además envuelto en la tradicional hoja de bijao, que al parecer hoy está enfrentándose a una alza de precios que complicarían la producción de tamales para las personas que los cocinan.

Este es el caso de algunos comerciantes y vendedores de la Plaza de Mercado Samper Mendoza, quienes protestaron al inicio de la semana del 7 de noviembre por el alza de la hoja. Se estima que, incluso, el precio de un tamal podría superar los 7 mil pesos antes de que acabe el año. ¿De dónde viene la amenaza? Acá le explicamos.

Lea también: Otro usuario se lanza de Transmilenio en movimiento, van tres en un mes.

¿Qué pasa con la hoja de bijao?

Para envolver el contenido de un tamal se necesitan unas cinco hojas. Es por eso que los comerciantes suelen comprar rollos que traen un aproximado de 40 hojas para que les rinda y así puedan envolver su producto. Sin embargo, esos mismos rollos que antes costaban entre 10 mil y 13 mil pesos ahora tienen un valor superior a los 20 mil.

“El paquete de la hoja del tamal la estábamos comprando a 13 mil y ahora nos llega a un precio de 20 mil, y lo que eso genera es que, al momento de terminar el producto final, toque aumentarle un 75% más de lo que estaba”, dijo Daniel Chaverra, productor de tamales de Bogotá, en entrevista con Caracol Radio.

Así, según Chaverra, es como los tamales podrían superar los 7 mil al finalizar el año durante las festividades navideñas, momento en que este tipo de alimentos es considerado tradicional por algunas familias.

Le podría interesar: Invierno: Crecientes, vendavales, derrumbes e inundaciones en Cundinamarca.

La plata no alcanza

Por ahora, los productores de tamal esperan que se regularice el precio de los insumos, en especial el de la hoja de bijao. “Estamos esperando que nos ayuden y que estabilicen, que no haya esa incertidumbre al momento de la compra, porque ya uno no sabe con cuanto tiene que ir a comprar y el presupuesto no alcanza” explicó Daniel Chaverra en Caracol Radio.

Los tamaleros informaron que habrá una nueva manifestación más grande el 14 de noviembre. Buscarán pedir soluciones para este problema que no afectará a los comerciantes sino también a los bolsillos de los consumidores.