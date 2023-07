“Me quería quitar el arma”: habla policía agredido por un canadiense en El Dorado

En el centro el patrullero John Fabio Largacha Moreno, quien fue agredido por el ciudadano canadiense. Foto: Policía Nacional de Colombia

Se pronunció el patrullero Jhon Fabio Largacha Moreno, víctima de la agresión de Vince-Tong Sozio, un ciudadano canadiense, de 34 años, que por razones que aún se desconocen, intentó quitarle su arma de dotación.

Cuenta Largacha que se encontraba realizando servicio en la parte externa de la plataforma número 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Sin embargo, fue luego de que ingresó al aeródromo, para ir al baño, que fue abordado por el extranjero, quien llegó por detrás e intentó quitarle el arma.

“Cuando yo siento que llega una persona a cogerme el arma, me doy la vuelta y le preguntó que qué requiere. El señor parecía disgustado por algo y no me responde; simplemente, camina unos pasos hacia adelante. Yo decidí seguirlo y pido apoyo para individualizar al sujeto y ver qué necesita, y el señor, sin mediar palabras, nuevamente se me abalanza a quitarme el armamento”, narra el patrullero.

Ante esta situación, se presentó un forcejo, y fue entonces, cuando Tong Sozio propinó varios golpes al oficial en el rostro, lo que le produjo mareo.

“El señor trata de quitarme el armamento, y lo que hago es alejarlo y me pongo en una posición para proteger el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional y ahí se está protegiendo, no solo mi vida y la del señor, sino de todo el personal que se encuentra ahí”, expresa.

Al parecer, la imputación por el delito de violencia contra servidor público se ha dilatado por la petición del canadiense de requerir el acompañamiento de un traductor. Todo parece indicar que este podría ser deportado, sin ningún proceso penal, pues la Fiscalía tenía hasta el mediodía de este 12 de julio para realizar la legalización de la captura y formular la imputación.

