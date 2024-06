Policía capturó a sujeto que dejó panfletos amenazantes contra directora de La Modelo

Las amenazas exigían a la directora encargada, el traslado de dos internos de la cárcel Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras conocerse este 5 de junio los panfletos dirigidos a la directora encargada de la cárcel La Modelo de Bogotá, la Policía Metropolitana informó de la captura de un hombre quien habría sido el encargado de arrojar estas amenazas en la puerta principal del centro penitenciario.

“La Policía ha dispuesto de un componente de las más altas capacidades para investigar a quienes están detrás de este hecho que afecta la tranquilidad de los funcionarios”, informó el coronel, William Javier Lara Avendaño, subcomandante Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre, quien al parecer es un habitante de calle, fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de amenazas.

En el panfleto, dirigido a la mayor Nancy Pérez, se lee la exigencia del traslado de dos internos entre patios. “Señora directora, con el debido respeto que usted se merece le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A son del pasillo 8 Viloria y Tolima si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”, señala la amenaza.

Este grave hecho llega en medio del asesinato del director de La Modelo, Elmer Fernández, el pasado 16 de mayo, luego haber sido amenazado en su casa con un panfleto firmado por ‘Pedro Pluma’ donde lo amenazaba a él y a su familia con asesinarlos, si volvía a ordenar requisas en el patio 4.

