Policía con menos herramientas: más de 1.000 vehículos fuera de servicio

La falta de seguridad en Bogotá es una realidad, y los casos diarios son el reflejo de la afrenta contra el bienestar de la ciudadanía. Ante esto, surgen denuncias y preguntas sobre el servicio de las autoridades para combatir esta problemática. En este caso, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, solicitó a la Secretaría de Seguridad, a través de derecho de petición, información para conocer el estado de los vehículos y el manejo de los recursos para el mantenimiento de los mismos.

En la respuesta, la entidad distrital señaló que para agosto del 2024, había 835 patrullas fuera de servicio, 718 motos y 117 carros. Siete meses después, la concejal hizo un seguimiento a su denuncia y encontró que aumentaron los vehículos que se encuentran fuera de servicio de la Policía Metropolitana. De los 4.558 que la Secretaría de Seguridad entregó en Comodato a la Policía de Bogotá, 1.055 se encuentran fuera de servicio, 15 se encuentran en mantenimiento y 22 se reportaron por siniestros.

“Es inaudito que la cuarta parte de los vehículos entregados por la ciudad hoy estén inservibles, eso es una ofensa con los impuestos que pagan los bogotanos” recalcó Diago.

“Va a ser difícil mejorar la seguridad”

Diana Diago enfatizó en que, “va a ser muy difícil mejorar la seguridad si Galán ha permitido que las armas para combatir el crimen estén fuera de servicio. Hoy 1055 vehículos que deberían estar patrullando la ciudad están parados mientras los criminales en las calles están haciendo de las suyas”.

Además, señaló que, “el secretario de seguridad, César Restrepo, no ha dado pie con bola, le quedó grande el cargo, usted no le puede pedir a la Policía que haga patrullajes, que trabaje, si no cuenta con las herramientas necesarias”.

Acorde a la concejal, los recursos no evidencian el rendimiento y la eficacia de la inversión. Adicionalmente, para este año, ya fueron reportados, 1.055 vehículos fuera de servicio.

