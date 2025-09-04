Policía de Bogotá capturó 30 personas en una semana por el delito de homicidio

Con estas acciones, ya son 365 homicidas capturados en lo corrido de 2025, la mayoría vinculados a hechos de intolerancia y ajustes de cuentas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Bogotá viene de un deshonroso 2024, en el que superaron los índices de homicidios registrados en más de una década. El año pasado, 1.200 personas perdieron la vida en sucesos violentos de distinta índole, por lo cual, reducir los índices de este delito de alto impacto se ha convertido en una prioridad para la actual administración.

De momento, las cifras parecen jugarles en contra a las autoridades. Entre enero y julio de presente año se han presentado 676 homicidios en Bogotá, 34 más que el mismo periodo del año pasado, según las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad.

En medio de esta complicada situación, y de las críticas de varios sectores de la sociedad, el Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá efectuaron 30 capturas, en los últimos ocho días, de personas señaladas de homicidio en distintas modalidades.

Entre los capturados se encuentra alias “Cocheche”, señalado de dos homicidios cometidos en 2024 en el norte de la ciudad. Asimismo, fue detenido un hombre de 41 años acusado de abusar sexualmente y asesinar a su expareja en un motel de Engativá, quien permaneció oculto durante un mes en el sector del Codito para evadir a las autoridades.

También fueron aprehendidos: un adolescente involucrado en el homicidio de otro menor durante una riña por una gorra en el barrio Piamonte (Bosa), ocurrido el 26 de febrero de 2025. Un joven de 17 años que asesinó a su pareja sentimental con 22 heridas de arma blanca. Un hombre capturado en Suba tras atacar mortalmente con arma cortopunzante a la pareja de su progenitora.

Con estas acciones, ya son 365 homicidas capturados en lo corrido de 2025, la mayoría vinculados a hechos de intolerancia y ajustes de cuentas. Los 30 señalados presentados recientemente fueron puestos a disposición de la justicia y enfrentarán penas que superan los 17 años de prisión.

Política de seguridad en Bogotá

Las cifras de homicidio consolidan al 2024, primer año de la administración Galán, como el más violento en los últimos ocho años, al cerrar con 1.204 casos, cifra que no se registraba desde 2016 y que representa un aumento del 11 % respecto a 2023. De ese total, 606 casos se le atribuyen a sicarios. Al analizar las cifras en detalle, el panorama se torna más preocupante: el número de mujeres asesinadas en 2024 aumentó 29 % frente a 2023. Con 115 casos registrados, es la cifra más alta desde 2015, lo que marca un alarmante retroceso en la lucha contra la violencia de género”, dice el concejal Julián Sastoque (Alianza Verde).

Ante esta situación, César Restrepo, secretario de Seguridad, insistió en el debate que el repunte de los homicidios obedece al fortalecimiento del crimen organizado y de las economías ilícitas, fenómenos que van de la mano con la reducción del pie de fuerza y la decreciente inversión en materia de seguridad. “Mientras que las organizaciones criminales han aumentado sus recursos, el presupuesto destinado a la seguridad ha disminuido progresivamente. Esa disparidad, sumada a la desarticulación institucional de los sectores de seguridad y justicia, debe corregirse para retomar los esfuerzos”, señaló Restrepo.

Por otro lado, para ejemplificar cómo el déficit de Policía incide en el repunte de sicariatos, el secretario indicó que en 2022 la ciudad contaba con 17.376 policías y 431 casos de sicariato, mientras que, en 2024, con 15.865 uniformados, se registraron 606 casos. No obstante, la concejala Ana Teresa Bernal advirtió que esa correlación no explica el fondo del problema. “No es que si hay un policía más hay un muerto menos”, afirmó.

