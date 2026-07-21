Policía descarta amenaza de bomba en inmediaciones de la Av. Chile

Las autoridades acordonaron la zona. Foto: Redes sociales

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La carrera séptima, entre calles 69 y 70, permaneció cerrada en la tarde de este martes, por una presunta amenaza de bomba en el lugar.

La alerta obligó al grupo antiexplosivos de la Policía Nacional a acudir a la zona para verificar el paquete sospechoso ubicado en uno de los árboles del corredor central.

Tras la verificación a cargo de un uniformado de la unidad especial, las autoridades descartaron que se tratase de una bomba.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el paquete correspondía a una especie de caja de cartón donde tenía tubos pegados, “estilo tarea de colegio”.

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