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Policía descarta amenaza de bomba en inmediaciones de la Av. Chile

El grupo antiexplosivos de la Policía de Bogotá realizó la verificación.

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Redacción Bogotá
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21 de julio de 2026 - 09:23 p. m.
Las autoridades acordonaron la zona.
Las autoridades acordonaron la zona.
Foto: Redes sociales
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La carrera séptima, entre calles 69 y 70, permaneció cerrada en la tarde de este martes, por una presunta amenaza de bomba en el lugar.

La alerta obligó al grupo antiexplosivos de la Policía Nacional a acudir a la zona para verificar el paquete sospechoso ubicado en uno de los árboles del corredor central.

Tras la verificación a cargo de un uniformado de la unidad especial, las autoridades descartaron que se tratase de una bomba.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el paquete correspondía a una especie de caja de cartón donde tenía tubos pegados, “estilo tarea de colegio”.

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Por Redacción Bogotá

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