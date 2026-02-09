Policía publica cartel de los más buscados por robo de vehículos de alta gama en Bogotá

Los delincuentes hacen parte del grupo delincuencial Los Pumas Foto: MEbog

La Policía Nacional divulgó un cartel con los rostros de cuatro personas buscadas por su presunta participación en el hurto de vehículos de alta gama en Bogotá. Los señalados son investigados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, en el marco de una investigación que se adelanta contra el grupo delincuencial conocido como los Pumas.

Según las autoridades, esta estructura estaría involucrada en el robo de vehículos particulares y de plataformas digitales en distintos puntos de la capital.

El cartel

Entre los más buscados se encuentra alias Sebas, señalado de encargarse de la planeación y organización de los hurtos. Alias Salado sería el responsable de la movilidad, trasladando los vehículos robados hacia centros comerciales o viviendas. Alias Velandia, de acuerdo con la investigación, abordaría a las víctimas utilizando armas de fuego y violencia física, mientras que alias Ríos cumpliría labores de vigilancia y seguimiento previo a los robos.

En uno de los más recientes resultados operativos, las autoridades lograron la captura, mediante orden judicial, de tres presuntos integrantes de esta estructura en las ciudades de Bogotá y Medellín. Según la investigación, los detenidos estarían vinculados con varios casos de hurto de vehículos de alta gama. A dos de los capturados, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita la ubicación y captura de los demás integrantes de esta estructura delincuencial, a través de la línea segura 305 766 9226 o el correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co , garantizando la reserva de la identidad.

Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones y operativos contra organizaciones criminales que afectan el patrimonio de los ciudadanos e insistieron en la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencias 123.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.