Política de drogas del alcalde Galán en Bogotá: balance entre claros y oscuros

Manuel Sandoval, dueño de esta droguería que comercia cannabis medicinal ubicada en el barrio Olaya de Rafael Uribe Uribe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es la ciudad con la mayor cantidad de consumidores de sustancias psicoactivas en el país. Se habla de casi 500.000 consumidores de cannabis cada año y, según la Secretaría de Salud, casi 10.000 casos de consumo problemático. Pero también es donde más circulan nuevas drogas cada año. Por eso, a la par con la lucha frontal contra el narcotráfico ha crecido en la ciudad una tendencia hacia la “reducción de daños” en vez del prohibicionismo, así mismo un activismo contra los enfoques represivos al consumo. Toda esta tradición, dice la...